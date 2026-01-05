Ingenjör inom elkraft, automation eller I&C till Nuclear Engineering
2026-01-05
Om rollen
Vill du använda dina erfarenheter för att göra verklig skillnad?
Kärnkraften är en stabil grund i Sveriges fossilfria energiframtid. För att säkerställa driften av våra anläggningar söker vi dig som har lång erfarenhet inom elkraft eller processindustri - och som vill använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.
Välkommen till Nuclear Engineering Excellence Program - ett program för dig som vill bidra med din kunskap i en bransch där trygghet, säkerhet och långsiktighet står i centrum.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom elkraft och/eller automation/I&C (Instrumentation and Control) och som vill utvecklas vidare inom en samhällsbärande bransch.
Hos oss får du använda din kompetens från dag ett och samtidigt bredda dina kunskaper inom kärnkraftens teknik och säkerhetsarbete. Du blir anställd på vår teknik- eller underhållsavdelning och deltar parallellt i ett skräddarsytt utvecklingsprogram på 12 månader, tillsammans med andra erfarna ingenjörer. Under programmets gång får du lära känna anläggningen, våra arbetssätt och den säkerhetskultur som genomsyrar allt vi gör.
Vi ser gärna att du uppfyller de flesta av kraven nedan och kompletterar med egna styrkor - resten hjälper vi dig att utveckla genom programmet. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, och ser gärna fler kvinnliga sökande till programmet.
Elkraftsprogrammet ger dig möjlighet att bidra till Sveriges fossilfria energiframtid och bli en viktig del av ett team där din erfarenhet verkligen gör skillnad.
Programmet erbjuder dig:
En stabil grund i kärnkraftens teknik och säkerhet, med utbildning i anläggningskännedom, systemdynamik, strålskydd, fysiskt skydd och IT-säkerhet.
Praktisk erfarenhet genom rotation och praktik, där du får insyn i drift, ytterområden och olika tekniska enheter.
Simuleringsträning och on-the-job learning, som ger dig förståelse för dagliga rutiner och tekniska utmaningar.
Reflektion och personlig utvecklingsplan, där du får stöd att identifiera dina mål och vägar framåt.
Samverkan och kontaktytor med hela organisationen - du blir en del av ett större sammanhang.
Vi arbetar med beprövad teknik, tydliga processer och ett starkt säkerhetstänk. Här behövs du som vet vad det innebär att ta ansvar i tekniskt komplexa miljöer och som vill bidra till en trygg och hållbar energiframtid.
Välkommen till ett program som bygger vidare på din kompetens och öppnar dörren till en ny karriär inom kärnkraft!
Du får en nyckelroll i att upprätthålla driftsäkerheten i en av Sveriges mest samhällskritiska energianläggningar.
I rollen är du en viktig del av ett team som tillsammans utvecklar och förbättrar våra tekniska processer. Du följer upp anläggningsstatus i underhållssystem, planerar och samordnar olika aktiviteter inom underhåll och montage. Du bidrar både i det dagliga arbetet och i långsiktiga projekt som syftar till att göra verksamheten ännu bättre. Du är också delaktig i tekniska utredningar, riskanalyser och uppgraderingar, och tar fram underlag som hjälper oss att fatta kloka beslut och planera framåt
Du arbetar nära kollegor inom drift, underhåll och teknik. Du har också regelbunden kontakt med externa leverantörer och samarbetspartners. I möten bidrar du med att värdera, återkoppla och rapportera händelser, och i vissa fall delar du med dig av din kunskap som internlärare inom ditt ansvarsområde. Tillsammans med andra skapar du förutsättningar för en säker, effektiv och hållbar verksamhet.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar att lösa komplexa tekniska problem och vill använda din erfarenhet där den verkligen gör skillnad.
Trygghet, ansvar och mening i vardagen
Hos oss får du en stabil arbetsplats där din erfarenhet värdesätts. Du blir en del av ett team där kunskap delas, där säkerhet går först och där du får arbeta med teknik som fungerar - och som kommer att behövas i många år framöver.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet inom elkraft och/eller automation/I&C
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom el, energi eller automation/I&C, eller har förvärvat motsvarande kompetens genom längre arbetslivserfarenhet
Vana att arbeta strukturerat med teknisk dokumentation och komplexa system
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska
Ett genuint engagemang för säkerhet och långsiktighet
Meriterande:
Erfarenhet från kärnkraft, produktionsindustri, underhållsstrategier eller tekniska uppgraderingar
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling genom internutbildningar och stöd för att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential. Vattenfall och Forsmark är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE. Kontakt
För mer information om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Diana Roming 070-222 94 28, Mårten Levin 070-238 47 50 eller Johannes Sundström 072-538 28 71.
Har du frågor om din ansökan hör av dig till rekryterare Amanda Pehrson, 070-213 87 72, amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter är Hans Lindqvist - Akademikerna, Martin Hägglund - Ledarna, Leo Lehtinen - SEKO och Mia Friberg - Unionen. Samtliga nås via växelnummer, 0173-810 00.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 1 februari, 2026. Du söker enkelt genom att svara på några inledande frågor och bifoga ditt CV. Du behöver inte inkludera ett personligt brev i ansökan.
