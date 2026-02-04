Ingenjör inom Automation och underhåll till globalt bolag
Har du en ingenjörsbakgrund och trivs med teknisk problemlösning i avancerade automationsmiljöer? Vill du arbeta i ett toppmodernt, högautomatiserat logistiksystem tillsammans med ett världsledande företag inom intralogistik? Då kan det här vara tjänsten för dig! Ansök redan idag - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Vår kund söker nu flera underhålls - och automationsingenjörer till det nya automatiserade kylhuset hos ICA i Hacksta, Västerås. Anläggningen omfattar 23 000 m2 och innehåller vår kunds senaste teknik för effektiv, högautomatiserad logistik. Du blir en viktig del i ett tekniskt team som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av hela systemet, från shuttle- och transportbanesystem till avancerade packstationer.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Vår kund. Vår kunds önskemål är därav att alla frågor kring tjänsten går till linn.ostin@pn.se
I rollen hos vår kund kommer du att arbeta tvåskift (06-22) samt en helgdag varannan vecka (Lördag 06-14 eller söndag 14-22).Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som ingenjör inom underhåll och automation kommer du bland annat att:
Utföra schemalagda förebyggande underhållsåtgärder med fokus på säkerhet och ordning.
Bidra till optimal drift av automationssystemet och rapportera enligt gällande rutiner (DART, CMMS).
Förbättra utrustningens prestanda genom analyser och förbättringsåtgärder.
Felsöka och åtgärda elektriska och mekaniska fel samt medverka i grundorsaksanalyser.
Delta i kundmöten och bidra till förbättringar av system och processer.
Coacha lärlingar och stötta tekniker på plats.
Vi söker dig som
Har en ingenjörsutbildning, gärna inom automation, mekatronik eller elteknik.
Har tidigare erfarenhet från liknande operativ tekniker- eller ingenjörsroll.
Är kundfokuserad och bra på att bygga relationer.
Har god problemlösningsförmåga och trivs med tekniska utmaningar.
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska - flytande språk är inget krav, men du behöver kunna läsa och förstå dokumentation.
Kan arbeta på höjd, i frysmiljö och syrefattig zon.
Har kunskaper i elritningar och felsökning.
Vad vår kune erbjuder
Fast anställning med konkurrenskraftig lön och övertidsersättning
Livförsäkring: 4 x årslön
Pension och sociala förmåner enligt Teknikavtalet
Medarbetarstödsprogram
25 semesterdagar + 0,8 % semesterersättning per dag
Friskvårdsbidrag och kostnadsfri årlig hälsokontroll
Information om rekryteringsprocessen
Hälsoundersökning och medicinsk kontroll genomförs innan anställning - i samarbete med företagshälsovård - för att säkerställa arbetsförmåga i syrefattig miljö.
Drogtest genomförs som del av företagets drogpolicy.
Registerutdrag från belastningsregistret krävs.
START: Juni 2026
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se
