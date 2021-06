Ingenjör / Industriell ekonom till expansivt bolag - TNG Group AB - Inköpar- och marknadsjobb i Örebro

TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro2021-06-30Är du utbildad ingenjör eller ekonom och nyfiken på en affärsnära roll? Vi letar efter dig som kan starta omgående för uppdrag!Är du strukturerad och trivs i en roll med många olika kontaktytor? Har du ett intresse att utvecklas och nyfiken på att lära dig nytt? Bra! Då kan du vara den koordinator som vi nu söker till ett välkänt företag centralt i Örebro.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?För oss på TNG är det också oerhört viktigt att du som konsult trivs och känner dig trygg i din anställning. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Det innebär att du som konsult omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERNågra av dina dagliga arbetsuppgifter kan vara:* Daglig kontakt med såväl interna som externa kunder.* Leda och ansvara för offertarbete.* Delaktig i industrialisering av nya produkter.* Ansvara över kundorderhantering.* Ansvara över behovs- och kapacitetsplanering.* Följa upp planer och leveranser.* Medverka och driva förbättringsprojekt inom enheten.* Hantera tekniska frågor och ärenden.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅDu ingår i ett team med sju kollegor som stödjer varandra och arbetar tillsammans.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har en relevant utbildning samt god generell teknisk förståelse. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du trivs i en koordinerande och affärsnära roll där du arbetar tätt tillsammans med såväl kunder som andra funktioner inom företaget.Du har god IT-vana samt talar och skriver både svenska och engelska.Som person agerar du på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Du gör intryck, är övertygande och främjar planer och idéer framgångsrikt. Vidare är du kommunikativ och systematisk, planerar i förväg och gör tydliga prioriteringar. Du samarbetar effektivt med andra och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.INTRESSERAD?Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG Tech och arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Startdatum för tjänsten är omgående.Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Är du intresserad av tjänsten rekommenderar vi dig därför att söka snarast! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail, utan ber dig vänligen att söka via vårt ansökningsformulär. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker just det här jobbet. Du kan följa din ansökan live via hemsidan. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-06-30Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Tng Group AB5839426