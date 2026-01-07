Ingenjör för datadriven kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården
2026-01-07
Verksamhetsområde Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus och erbjuder både länssjukvård och högspecialiserad vård till cirka två miljoner invånare. Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet är sjukhusets centrala resurs för kvalitetsutveckling och fungerar som en länk mellan vårdens behov och olika stöd- och datafunktioner.
Ditt uppdrag
Vården genererar stora mängder data varje dag - men potentialen utnyttjas inte fullt ut. I den här rollen arbetar du med att:
• utveckla effektiva och säkra dataflöden
• minska manuell hantering och dubbelregistrering
• förbättra datakvalitet och tillgänglighet
• möjliggöra bättre uppföljning, analys och kvalitetsutveckling
Du blir en nyckelperson i ett tvärprofessionellt team och arbetar nära både verksamhet och andra stödfunktioner. I rollen har du stor möjlighet att påverka då du är med och formar hur arbetssätt, lösningar och prioriteringar utvecklas över tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dataflöden & register
• Driva arbetet med att förbättra och effektivisera dataflöden från vårdsystem till nationella kvalitetsregister
• Stödja införande av automatiserad dataöverföring och strukturerad datainsamling
Samverkan & koordinering
• Vara sjukhusets kontaktpunkt gentemot Region Uppsala och nationella aktörer som SKR, Inera samt registerplattformar som UCR och INCA
• Samverka med IT, verksamhetsutveckling och vårdens professioner
Analys & kvalitetsutveckling
• Bidra till datadriven uppföljning, analys och förbättringsarbete
• Skapa bättre förutsättningar för att använda kvalitetsdata i ledning och styrningPubliceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har ingenjörsexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom IT, data eller motsvarande. Du har goda kunskaper i SQL och databashantering och/eller datamodellering samt mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du är analytisk, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du kan förklara tekniska frågor på ett pedagogiskt sätt och trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet.
Meriterande är:
• Erfarenhet av data-, informatik- eller analysarbete inom hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av BI-verktyg, rapporter och dashboards
• Erfarenhet av kvalitetsregister eller verksamhetsuppföljning
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, tillträde så snart som möjligt. Vi erbjuder även ett meningsfullt uppdrag där ditt arbete bidrar till bättre och säkrare vård. En tvärprofessionell och utvecklingsinriktad arbetsmiljö samt möjlighet att påverka både arbetssätt och rollens innehåll.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten kontakta Johan Lugnegård, chefsläkare och chef för Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet 018-611 9898
Monica Cornefjord, chef Enheten för vårdprocesstöd 018-611 7586
Fackliga företrädera nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
