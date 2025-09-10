Ingenjör eller inspektör till förebyggandeavdelningen
Räddningstjänsten Mälardalen / Säkerhetsjobb / Västerås Visa alla säkerhetsjobb i Västerås
2025-09-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Mälardalen i Västerås
, Hallstahammar
, Köping
eller i hela Sverige
Den här tjänsten tillhör förebyggandeavdelningen i Räddningstjänsten Mälardalen.
Har du ett genuint intresse för förebyggande arbete och vill vara med på utvecklingsresan vi står inför? Vi söker just nu två medarbetare för att förstärka och utöka vår avdelning och välkomnar olika bakgrunder och kompetenser.
OM OSS
Du kommer ingå i den förebyggande avdelningen som ansvarar för tillsyn och tillståndshantering utifrån gällande lagstiftning, remisshantering och annat olycksförebyggande arbete. Personal på avdelningen arbetar även som brandutredare, med utbildning och som regional insatsledare i en utryckande funktion.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och/eller tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt rådgivning till medborgare. Övriga arbetsuppgifter utformas i samråd med dig utifrån din kompetens, bakgrund och intresse men kan till exempel vara att svara på remisser från kommuner och myndigheter. Har du läst MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) finns det möjlighet att efter godkänd intern introduktion arbeta i den utryckande rollen som regional insatsledare (RIL).
Det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom avdelningens områden och utifrån verksamhetens behov samt ditt intresse. Detta genom att till exempel leda eller delta i olika projekt, ha en nyckelroll i utvecklingen av våra olika verksamhetsområden eller aktivt samverka med andra räddningstjänster och myndigheter.
Köping eller Västerås kan väljas som placeringsort, men resor inom hela förbundet ingår i tjänsten.
Tjänsten kan innebära en säkerhetsprövning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal urvalsfrågor i ansökningen. Frågorna kommer sedan ligga till grund för vår bedömning så vi ber dig svara så utförligt som möjligt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Brandingenjör-, byggingenjör- eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant eller,
• MSB:s utbildning inom skydd mot olyckor (SMO) eller,
• MSB:s utbildning Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A (eller motsvarande).
• Körkort, lägst B-behörighet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande är civilingenjörsexamen inom brandteknik eller riskhantering, genomförd påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) eller tidigare erfarenhet av att arbeta med lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt plan- och byggärenden.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor i ett öppet och lösningsfokuserat klimat. Du är nyfiken, delar gärna med dig av din kompetens och är lyhörd för andras perspektiv. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, ha ett gott omdöme och kunna fatta självständiga beslut samtidigt som du bidrar till gruppens gemensamma utveckling.
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsplats i ständig utveckling, där vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap.
Arbetet bedrivs med stor grad av självständighet och eget ansvar, med goda möjligheter att planera och anpassa arbetstiden för att främja en hållbar balans mellan arbete och privatliv. Detta genom flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet, därför erbjuder vi:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din roll.
• 3 timmars träning per vecka på arbetstid.
• möjlighet att använda de fullt utrustade gymmen på brandstationerna och 1000 kr per år att nyttja som friskvårdsbidrag.
• 31-32 semesterdagar för dig över 40 år.
• du får ta ut semester redan samma år du tjänar in den.
• lönetillägg vid föräldraledighet.
• möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 5-6 extra lediga dagar per år.
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och förebyggande brandskydd mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Vi är i dag cirka 280 medarbetare som alla strävar efter att nå det olycksfria samhället. Riskbilden är bred genom hamn, oljehamn, flygplats, ett antal större industrier, europaväg, riksvägar, höga byggnader, undermarks anläggningar samt gammal kulturbebyggelse. Detta garanterar en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter.
Vid anställning hos oss blir du krigsplacerad.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Mälardalen
(org.nr 222000-1271) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Mälardalen Kontakt
Elin Bergroth 010-1798254 Jobbnummer
9502002