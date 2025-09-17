Ingenjör/besiktningsingenjör inom betongmaterial
2025-09-17
Är du bygg/betongingenjör och/eller har erfarenhet av att utföra tillverkningskontroller eller besiktningar inom betong/ballast? Tilltalas du av att jobba med återbruk av betong och betongkonstruktioner, bedöma befintliga konstruktioner och utföra tillverkningskontroller ute hos kund, med möjlighet att också medverka i projekt, analysera och testa material på lab? Då tror vi du kommer trivas hos oss och tillsammans med vårt team.
Om oss RISE uppdrag är att vara internationellt konkurrenskraftigt och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet.
Enheterna Materiallabb och Materialdesign inom Avdelning Infrastruktur och Betongbyggande arbetar med forskning, provning och besiktning av betong, ballast och cement. Vi utvecklar nya cementbaserade material, betongrecept för olika applikationer samt innovativa strukturlösningar för bygg och anläggning. Våra strategiska områden omfattar: betongteknik, strukturanalys och avancerad tillståndsbedömning, återvinning och återbruk, alternativa bindemedel och 3D printing av betong. Vi arbetar nära med cement- och betongproducenter samt entreprenörer, beställare, myndigheter och är aktiva inom olika standardiseringskommittéer i Sverige och internationellt.
Om rollen Som ingenjör bidrar du med din expertis i ett flertal olika projekt/uppdrag samt kan på sikt driva och utveckla egna uppdrag i samarbete med kollegor inom avdelningen Infrastruktur och betongbyggande. Arbetet inom projekt och uppdrag innefattar aktiviteter i vårt betonglaboratorium (gjutning, provning etc) samt kontorsarbete inkl. kundkontakt, rapportskrivning och projektplanering. Ungefär 10% av tjänsten innefattar besiktning/revision ute hos våra kunder vilket innebär resor till kund (i huvudsak inom Sverige). I uppdraget ingår granskning av kundens ledningssystem och produkter, rapportskrivning och hantering av avvikelser som uppkommit vid revisionen. I kundmöten är du lyhörd för kundens behov och identifierar möjligheter till fortsatt samarbete. Genom att presentera relevanta delar av vårt erbjudande bidrar du till att stärka relationen och skapa ökat värde för kunden.
Du får även möjlighet att bidra till uppdragsforskning eller tekniska uppdrag som t.ex. stöd till företag inom produktutveckling, avancerad provning och utredningar.
Placeringsort för tjänsten är Borås.
Vem är du? Vi söker en ingenjör inom bygg, betong, väg och vatten eller med likartad bakgrund. Du är en aktiv och drivande person som gillar att arbeta både individuellt och tillsammans med andra mot högt uppsatta mål. Du trivs med att ta initiativ, bygga relationer med kunder och kommunicera vårt erbjudande på ett tydligt och engagerande sätt. Du har en god analytisk förmåga och ett affärsmannamässigt förhållningssätt där du ser potentialen i varje kundmöte. Med en god kommunikationsförmåga har du lätt för att skapa förtroende genom ditt sätt att lyssna, förstå behov och föreslå lösningar. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Masterexamen inom samhällsbyggnad och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom tillverkningskontroller/besiktning/revisioner
Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort
Viss praktisk kunskap inom minst något av dessa områden; betong eller ballast-produktion, klimatförbättrad betong, design och provning av betongelement, provning av betongens egenskaper (mekaniska, beständighet, etc.), 3D printing av betong, tillämpning av återvunnet eller återbrukat material i betong, tillståndsbedömning av strukturer, icke-förstörande provning eller övervakningsmetoder.
Meriterande
Erfarenhet av att utföra tillverkningskontroller, besiktning eller annan form av revision eller kvalitetsarbete inom relevant område.
Kunskap och dokumenterad erfarenhet med tillståndsbedömning/utredningar av betongstrukturer och reparation.
Erfarenhet inom massiva betongkonstruktioner ex. vattenkraftverk eller likartade konstruktioner.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill du veta mer? Välkommen att kontakta rekryterande chef: Lovise Sjöqvist, Enhetschef - Materiallabb, 010 516 68 85. Sista ansökningsdag är den 8 oktober, 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Tillträde enligt överenskommelse.
Våra fackliga representanter är: Bertil Svensson, Unionen 010-516 53 56 och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb.
Rise Research Institutes Of Sweden AB
9514277