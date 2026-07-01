Ingen erfarenhet krävs - ansök till Telenor idag!

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Vill du ha ett jobb där din inställning betyder mer än ditt CV? Är du driven, social och gillar att tävla? Då kan det här vara starten på din nya karriär. Vi lär dig allt du behöver kunna för att lyckas. Det viktigaste är att du har rätt inställning, vågar ta kontakt med människor och vill utvecklas.
På Home Call arbetar vi med försäljning över telefon på uppdrag av Telenor. Du blir en del av ett energifyllt team på vårt kontor på Drottninggatan, mitt i Stockholm, där vi varje dag jobbar mot tydliga mål, utvecklas tillsammans och firar framgångar.
Om rollen
Som säljare kontaktar du kunder via telefon och presenterar lösningar från Telenor. Rollen passar dig som tycker om att prata med människor, skapa förtroende och jobba mot mål. Du får lära dig försäljning från grunden och utveckla färdigheter som du kommer ha nytta av hela livet - som kommunikation, målmedvetenhet, kundbemötande och förmågan att påverka.
Hos oss får du ett jobb med högt tempo, mycket energi och stora möjligheter att växa.
⭐ Vi söker dig som
Har ett starkt driv och vill utvecklas
Gillar att arbeta mot mål och resultat
Är social, positiv och orädd
Trivs i ett team där man peppar varandra
Är tävlingsinriktad och vill bli riktigt bra på det du gör
Tidigare erfarenhet är inte ett krav. Din vilja att lyckas är viktigare.
⭐ Vi erbjuder
En arbetsplats mitt i Stockholm på Drottninggatan
Utbildning och coachning från start
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Ett engagerat team med mycket energi
En roll där du får lära dig och växa snabbt
Chansen att arbeta med ett starkt varumärke som TelenorPubliceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Plats: Stockholm, Drottninggatan 26
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag
Anställningsform: Tillsvidareanställning
📩 Redo att ta nästa steg? Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992238-2079754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Home Call Jobbnummer
9986790