Ingen av våra bästa hade ett perfekt CV - men de ville mer än alla andra.
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-08-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Innesäljare – för dig som gillar människor och vill bygga en karriär
Försäljning handlar egentligen om kommunikation. Om att lyssna, förstå vad någon behöver och hjälpa dem fatta ett bra beslut.
Hos Svenska Alarm hjälper du privatpersoner att hitta rätt larmlösning för sitt hem. Du jobbar via telefon från vårt kontor i Malmö, med full utbildning från start och en tydlig väg att växa inom bolaget.
Vad jobbet innebär
Du pratar med nya människor varje dag via telefon
Du lyssnar, ställer frågor och guidar kunden fram till ett beslut
Du tar ägarskap för hela kundmötet – från första hej till avslutad affär
Du får strukturerad utbildning från dag ett – vi lär dig allt du behöver veta
Vi investerar i dig – Säljskola i världsklass
Du får en strukturerad utbildning i modern försäljning – kommunikation, säljpsykologi och affärsmannaskap – kombinerat med specialistkompetens inom säkerhetsförsäljning. Kunskaper som öppnar dörrar långt utanför den här rollen.
Engagemang är ömsesidigt: vi investerar i din utveckling, du investerar din vilja att bidra – och vi växer tillsammans.
Vi erbjuder
Mållön 30 000–50 000 kr – fast lön + provision utan tak
Tydlig utvecklingsväg inom bolaget
Heltid, måndag–fredag 09–18
Kollegor som lyfter varandra och bygger relationer där alla känner sig inkluderade
Du passar här om du
Gillar att prata med människor och är genuint nyfiken på andra
Trivs med tydlig struktur och vill se din egen utveckling över tid
Tar ansvar för din egen utveckling och dina egna resultat
Vill ha ett jobb där du lär dig något nytt varje dag
Många av våra bästa säljare hade aldrig jobbat med försäljning innan – de hade bara rätt inställning till människor.
Vi jobbar aktivt med mångfald och välkomnar särskilt kvinnor att söka – säkerhetsbranschen behöver fler röster.
Ansök idag – vi intervjuar löpande.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta
)
200 21 MALMÖ Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Rekrytering & Utbildningsansvarig
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060 Jobbnummer
10022326