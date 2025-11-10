Ing 2 söker stridsledare/stabsofficer till Ingenjörbataljonen
Nu söker vi dig som drivs av att arbeta strukturerat i ett högt tempo, med många bollar i luften och därtill trivs i en miljö som präglas av insatsfokus, krigsförband och att leda förband i en bred variation av uppgifter. Låter det som att det skulle passa dig? Läs vidare!
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Läs mer om oss på FM hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/
Om enheten
Ingenjörbataljonens stab består av två avdelningar som har till uppgift att stödja bataljonchefen i dennes besluttagande. Utöver det så stödjer bataljonstaben våra kompanier i det dagliga arbetet, exempelvis gällande personaltjänst, materieltjänst och utbildning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som stridsledare utgör du en nyckelroll i planeringen och genomförandet av bataljonens uppgifter. Du jobbar både i lag och självständigt med varierande arbetsuppgifter för att stödja verksamheten och genomförandeavdelningen i dess lösande av olika uppgifter inom ramen för gällande orderläge.
• Arbetsleder viss personal i den dagliga verksamheten.
• Tillsammans med övriga befattningshavare på avdelningen så bistår du med ledning av bataljonens pågående verksamhet.
• Planerar och leder olika projekt, både självständigt och tillsammans med andra.
• Deltar i stabsberedningar, bedömanden och insats/träning med förbandet.
• Följer upp förbandets orderläge. Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Krav för tjänsten
• Godkänd yrkes- eller specialistofficersexamen
• Erfarenhet av att leda och/eller utbilda
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper inom Microsoft Office. Dina personliga egenskaper
Du arbetar drivande och självständigt och har lätt att samarbeta med andra, såväl inom som utanför Försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av stabsarbete i Försvarsmakten
• OR 7
• Militära förarbevis Övrig information
• Befattningen är en militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering
• Anställningsform: Tjänsten är tills vidare och inleds med 6 månaders provanställning (provanställning utgår om du redan är anställd YO i Försvarsmakten)
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Eksjö, men tjänsteresor förekommer
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning tillämpas
• https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/
Om du som söker redan arbetar vid Ing 2, kommer din ansökan hanteras som en intresseanmälan.
Vid frågor om tjänsten:
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Mj Henrik Andersson
Mobil: 072-156 64 25, e-post: henrik.o.andersson@mil.se
Fackliga representanter nås via växeln, 0381-180 00
Peter Djerf, OF Eksjö
Carola Blomdahl, Försvarsförbundet
Mats Felix, SEKO
Sofie Bergkvist, SACO
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-08. Din ansökan bör innehålla CV, utbildningsintyg på eventuella meriterande utbildningar samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
