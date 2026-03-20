Infrastrukturtekniker Nätverk till Skövde kommun
Skövde kommun, Avdelning IT / Supportteknikerjobb / Skövde Visa alla supportteknikerjobb i Skövde
2026-03-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning IT i Skövde
Vill du vara med och göra skillnad för kommunens invånare och samtidigt är intresserad av att följa med både i samhälls- och teknikutvecklingen?
I den här tjänsten har du en viktig funktion inom kommunledningsstaben. Vårt uppdrag är att leda och stödja kommunens utveckling. Vi skapar förutsättningar för våra verksamheter att nå sina mål.
Skövde kommuns IT-avdelning är en av Skaraborgs största IT-organisationer. Vi levererar IT-tjänster och skapar förutsättningar för digitalisering till Skövde kommuns koncern och till våra samarbetskommuner Hjo, Tibro och Karlsborg.
Hos oss blir du en del av en IT-avdelning med 46 professionella kollegor, där gemenskap, engagemang och innovation är våra ledord. Vi har en kultur som är inkluderande, trygg och prestigelös. Vi drivs av att implementera och testa ny teknik och att ständigt bli bättre.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Du arbetar tillsammans i ett team för att installera, konfigurera och sköta driften av våra nätverkslösningar.
Som infrastrukturtekniker ser du till att nätverket fungerar som det ska varje dag, och du jobbar aktivt med ITsäkerhet för att skydda våra system.
Rollen kombinerar daglig drift med utvecklingsarbete. Du och övriga infrastrukturtekniker arbetar i nära samverkan med IT-arkitekterna för att förbättra våra lösningar för framtiden.Kvalifikationer
Vi tycker det är viktigt att just du är rätt person för vår organisation, att du är en person som arbetar tillsammans med andra på ett prestigelöst sätt mot gemensamma mål.
Du behöver vara en strukturerad person som organiserar ditt arbete, sätter upp mål för dig själv och gör vad som krävs för ett gott resultat. Ditt engagemang gör att du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom området. Du behöver ha förmåga att lyssna, agera bortom det kunden uttrycker och skapa den största möjliga nytta och värde.
För att vara kvalificerad för tjänsten krävs att du har examen från högskola/universitet inom IT-området alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Minst två till tre års erfarenhet av installation, drift och felsökning av nätverk i större eller mer komplexa miljöer.
Du har goda kunskaper inom:
* TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN, VPN och routingprotokoll
* Nätverkssäkerhet och segmentering
* Cisco routing, switching och wireless, eller motsvarande plattformar
* Brandväggar och säkerhetsarkitektur
* Livscykelhantering och konfigurering av komponenter i IT-infrastruktur
Det är meriterande om du har kunskap om:
* Cisco Catalyst Center
* Cisco Identity Services Engine (ISE) eller annan NAC-lösning (Network Access Control)
* EVPN-VxLAN
* Avancerade brandväggslösningar
Meriterande certifieringar:
* CCNA
* CompTIA Network+
* Liknande certifieringar inom nätverk och säkerhet
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313904".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning IT Kontakt
Enhetschef
Therese Magnusson therese.magnusson@skovde.se 0500-493608
9808957