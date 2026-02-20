Infrastrukturtekniker inom LAN och WAN miljöer i Sundsvall
2026-02-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Inom produktenheten Kommunikation Data ansvarar vi för den dagliga produktionen, utvecklingen och förvaltningen av Försäkringskassans nätverksinfrastruktur samt för nätverkslösningar till anslutna myndigheter inom regeringsuppdraget Samordnad Säker Statlig IT-drift.
Vårt uppdrag är långsiktigt och samhällsviktigt och ställer höga krav på stabilitet, säkerhet och kvalitet i leveranserna.
I rollen som nätverkstekniker med fokus på infrastruktur arbetar du med drift, förvaltning och vidareutveckling av Försäkringskassans LAN- och WAN-miljöer, baserade på produkter från leverantören Cisco. Du arbetar i team med gemensamt ansvar för både Försäkringskassans nätverksmiljö och de myndigheter som är anslutna till uppdraget.
Rollen innebär ansvar för en etablerad nätverksinfrastruktur i produktion, där förändringar och förbättringar genomförs strukturerat och med höga krav på kvalitet och säkerhet. Hantering av inkommande beställningar är en del av arbetet och sker i nära koppling till den löpande förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen.
Automatisering är en central del av arbetssättet och används för att effektivisera leveranser, öka kvaliteten och skapa hållbara lösningar över tid. Rollen kräver att du arbetar systematiskt och med god helhetssyn i en komplex IT-miljö.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av infrastrukturutveckling samt kodning och scriptning
• har erfarenhet av drift, förvaltning och vidareutveckling av nätverksinfrastruktur
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har djup kunskap inom switching, routing, trådlöst och nätverkssäkerhet
• har kunskap inom SD-WAN
• har erfarenhet av automatisering och verktyg som till exempel Ansible och Git.
Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jonas Rask, tel 010-112 82 21 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ahmad Mohsen, ahmad.mohsen@fk.se
Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
