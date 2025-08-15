Infrastrukturtekniker - var med och bygg framtidens IT-infrastruktur
2025-08-15
Vill du vara med och modernisera en samhällsviktig IT-infrastruktur? Socialstyrelsen står inför ett omfattande förändringsarbete där vår IT-infrastruktur ska lyftas till nästa nivå - för att bättre stödja en verksamhet som påverkar hela Sveriges vård och omsorg. Som infrastrukturtekniker blir du en nyckelperson i denna resa. Hos oss kombinerar du tekniskt ansvar med ett meningsfullt uppdrag som gör skillnad på riktigt.
Om rollen
Som infrastrukturtekniker hos oss blir du en nyckelperson i teamet som ansvarar för att förvalta och utveckla Socialstyrelsens IT-infrastruktur - både på kort och lång sikt. Eftersom vår IT-drift till största delen sker internt får du möjlighet att arbeta nära systemen och verksamheten i en bred och omväxlande roll.
Vi står just nu inför ett omfattande förändringsarbete där infrastrukturen ska moderniseras. Många av våra system och lösningar kommer att uppgraderas eller bytas ut - och du blir en viktig del i denna spännande resa.
Denna roll passar dig som drivs av att ständigt förbättra både teknik och arbetssätt. Här erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik, och där utveckling och lärande är en självklar del av vardagen - eller som vi brukar säga: "The biggest room in the world is the room for improvement."
Om dig
Du har flerårig och bred erfarenhet av att bygga, underhålla och utveckla IT-infrastruktur i miljöer där publika molntjänster är en naturlig del av helheten. Du har troligen arbetat i en arkitektnära roll under flera år och har god vana vid att hantera tekniskt komplexa uppgifter.
Du är analytisk och lösningsorienterad - du trivs med att identifiera förbättringsområden, föreslå lösningar och ta egna initiativ. Du arbetar strukturerat, dokumenterar kontinuerligt ditt arbete och ser till att skapa ordning även i komplexa miljöer.
Vi ser också att du är självgående och proaktiv, men samtidigt har lätt för att samarbeta och dela kunskap med andra i teamet. Du har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa ditt budskap utifrån målgruppen - oavsett om det handlar om tekniska specialister eller personer utan IT-bakgrund.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• flerårig erfarenhet av att bygga, drifta och underhålla IT-infrastruktur
• erfarenhet av drift i hybridmiljöer (on-prem och moln), inklusive virtualiserade miljöer
• erfarenhet av automatisering/scripting och hantering av certifikat
• flerårig erfarenhet av Microsoft Azure och M365-plattformen
• erfarenhet av Microsofts identitetshantering, t.ex. Active Directory och Entra ID
• erfarenhet av drift av Microsoft-baserad servermiljö och Microsoft Exchange
• grundläggande nätverkskunskaper
• god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• containerbaserade lösningar
• Microsoft Identity Manager
• Microsoft Sentinel
• logghantering och monitorering av IT-miljöer
• att arbeta enligt ITIL-ramverket.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för infrastruktur.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Andreas.Noren@socialstyrelsen.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara.Renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 14 septemner 2025. Ersättning
