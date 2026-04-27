Infrastrukturspecialist till Skånetrafiken i Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
På Skånetrafiken är vi cirka 430 engagerade medarbetare. Affärsområde (AO) Buss med våra 30 medarbetare ansvarar för busstrafiken i Skåne med en årlig budget på knappt 3 miljarder. Samtlig trafik är upphandlad och körs av olika trafikföretag på entreprenad.
Enhet Infrastruktur är en av tre enheter inom affärsområde Buss. Huvuduppdraget för enheten är att skapa riktning och standarder som säkerställer attraktiv kollektivtrafik enligt Skånetrafikens strategier och mål. Genom samverkan med kommuner och trafikföretag utvecklar vi grundförutsättningarna för vår infrastruktur, depåer och fordon. Hos oss arbetar du i en organisation med stark framåtanda och framtidstro samt ett stort fokus på mål och resultat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som infrastrukturspecialist ansvarar du för att driva och utveckla framkomlighets- och infrastrukturfrågor i nära samarbete med interna parter, kommuner, Trafikverket och trafikföretag. Du säkerställer att framkomlighet och infrastruktur uppfyller uppställda krav och mål på det fasta linjenätet för att skapa attraktiva och effektiva resor som ökar Skånetrafikens marknadsandel. Du blir del av ett team där ni arbetar i motsvarande roller men med ansvar över olika geografiska områden. Inom ditt geografiska område driver och samordnar du samverkan med kommuner och Trafikverket och håller ihop helheten för både långsiktiga och kortsiktiga frågor.
Därtill arbetar du bland annat med att:
• Kartlägga, analysera och utvärdera kundbehov, samt ta fram bättre lösningar och konkreta framkomlighetsaktiviteter som uppnår största möjliga kund- och verksamhetsnytta.
• Arbeta för satsningar som ökar medelhastighet, minskar restidskvot och skapar förutsättningar för robusta tidtabeller.
• Arbeta med infrastruktur och framkomlighet vid linjenätsutredning för att säkerställa långsiktig framkomlig trafikutveckling.
• Ha en rådgivande roll vid längre mer omfattande linjeomläggningar som påverkar flera tidtabellperioder.
• Hantera medfinansiering från kommuner.
• Säkerställa bra dialog, samsyn och förståelse kring infrastruktur och framkomlighet med andra enheter inom AO Buss, andra avdelningar inom Skånetrafiken och trafikföretag.
• Stötta trafikföretagen i deras framkomlighetsarbete genom att ge vision och se till att de följer våra riktlinjer.
• Ta fram och genomföra utredningar.
• Ta fram affärsrapporter inklusive business case.
Du bidrar även aktivt till utvecklingen av enheten och avdelningen och därmed infrastukturprocessen och arbetssätten inom enheten.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har högskole-/universitetsutbildning inom väg- och vatten, samhällsplanering, logistik eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarande, förvärvad på annat sätt. Du har sedan tidigare arbetat ett par år inom liknande tjänster. Därtill har du goda kunskaper i både svenska och engelska samt kan uttrycka dig väl både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har kunskap inom och förståelse för kollektivtrafikbranschen och avtalen inom området. Har du tidigare erfarenhet av kommun och förståelse för dess processer ser vi det som meriterande. Därtill är det positivt om du tidigare har arbetat med processorienterad verksamhetsutveckling med god förståelse för affären.
Som person är du är prestigelös och har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. För att trivas hos oss behöver du vara bekväm i att självständigt driva givna uppdrag men också trivas med att arbeta i team. Du har många olika kontaktytor och samarbetspartners internt såväl som externt, varför vi värdesätter att du är lyhörd, pedagogisk samt en god relationsbyggare. För att vara en god kravställare med ett affärsmässigt och kundorienterat förhållningssätt ser vi att du är genuint engagerad och intresserad inom ditt område samt har förståelse för samt förmåga att se till helhet utifrån Skånetrafikens planer och verksamhetsinriktning. Att du är noggrann, strategisk och har en analytisk förmåga, är andra egenskaper vi ser som värdeskapande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är en god ambassadör för våra värderingar, välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321301".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0255)
Andra Avenyen 7
)
281 83 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Skånetrafiken Kontakt
Anastasia Malmros, Enhetschef Anastasia.malmros@skanetrafiken.se 0451-288400
9877604