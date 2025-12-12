Infrastrukturspecialist Telefoni inom infrastruktur och drift
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-12-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
I rollen som infrastrukturspecialist kommer du främst att arbeta med att säkerställa den operativa driften av våra telefonisystem där du löpande hanterar beställningar och incidenter. Du kommer även att planera och genomföra förändringar, omvandla verksamhetens krav och önskemål till systemkrav och ta fram nya lösningar. I rollen ingår även förvaltning av alla ingående delar. Du kommer främst att arbeta med Mitels produktportfölj.
Du kommer att tillhöra enheten anläggningsnära infrastruktur som består av ett tiotal medarbetare som i sina olika roller arbetar med att förvalta och utveckla kommunikationsnätet och tillhörande system. Du arbetar nära övriga funktioner på avdelningen och har även tät kontakt med leverantörer med flera.
I arbetet ingår att konfigurera, felsöka och incidenthantera Svenska kraftnäts samtliga telefonisystem.
Rollen innefattar även att du:
• Driver olika typer av mindre projekt och uppdrag, såsom uppgraderingar, problemutredningar och projektleveranser
• Deltar som teknikresurs i IT-projekt där behov av telekommunikation finns
• Utvecklar och förbättrar arbetsmetoder, rutiner och processer
• Tar huvudansvar för utpekade delar i enhetens teknikområden
IT-verksamheten på Svenska kraftnät är i ständig utveckling och vi arbetar med att förbättra tekniska lösningar såväl som arbetsmetoder och processer. I rollen ingår även att delta i den typen av utvecklingsaktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta nära kollegor och andra funktioner för att nå gemensamma mål. Du är lösningsinriktad och har förmågan att hitta praktiska och effektiva vägar framåt. Din strukturerade arbetsstil gör att du kan hantera komplexa miljöer och hålla ordning på detaljer, samtidigt som du ser helheten. Vidare är du stabil i ditt sätt att agera vilket gör dig till en trygg kollega som behåller lugnet och fattar välgrundade beslut. Hos oss får du utrymme att växa och påverka, samtidigt som vi stöttar din utveckling och värdesätter din kompetens och dina idéer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Skallkrav:
Du har en examen inom tele- eller datakommunikation (telekom, nätverk etc.) eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Vidare har du:
• Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom telekombranschen, exempelvis som systemspecialist eller tekniker
• Goda kunskaper av MX-One
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Nätverk och routing
• CUCM
• CMG/InAttend
• Companion
• MiCC
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 40 % #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 2026-01-23. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev därför behöver du endast bifoga ditt CV.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Eventuellt kommer provanställning att tillämpas.
• Förmåner | Svenska kraftnät
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Tomas Löfgren, 08 764 25 85 eller via e-post: Tomas.Lofgren@jeffersonwells.se
.
Kontaktpersoner hos Svenska kraftnät:
• Izabelle Alteskog, rekryterande chef, 010 475 84 61
• Victoria Waltenberg, rekryterare, 010 350 90 45
• Annika Ingeborn, SACO, 010 475 84 77
• Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9640584