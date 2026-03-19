Infrastrukturhandläggare till Försvarsmakten Karlsborg
Infrahandläggare infrastruktur (förvaltning), LplE Väst avd Nord
Trivs du med att kravställa och kvalitetssäkra funktioner inom fastigheter?
Försvarsmakten (FM) och LplE växer och nu söker vi dig som vill arbeta i rollen som infrahandläggare med fokus på befintliga fastigheter, anpassningar och underhållsplanering inom vår region.
Vill du vara med och utveckla infrastrukturen i Försvarsmakten? Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Lokalplaneringsenheterna (LplE) är en del av Försvarsmaktens (FM) lokalförsörjnings-kompetens och företräder FM som beställare gentemot stödmyndigheterna som Fortifikationsverket (FORTV) och Försvarets Materielverk (FMV). Lokalplaneringsenhet Väst, består av ca 35 medarbetare, har ett geografiskt ansvarsområde som omfattar Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län samt Örebro län. Enhetens uppgift är att stödja organisationsenheterna i garnisonerna; Halmstad, Göteborg, Skredsvik, Skövde, Såtenäs, Karlsborg och Kristinehamn med Försvarsmaktens infrastruktur. LplE ansvarar för garnisonsplanering, ny-/ombyggnation (anskaffning), förvaltning (vidmakthållande) samt avveckling av mark och lokaler. LplE stödjer även högkvarteret med underlag för planering och verksamhetsuppdrag och i framtagning av styrande dokument.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Infrahandläggare innebär i huvudsak att vara dialogpart mot Fortifikationsverket avseende projekt, förvaltnings/-underhållsplaner samt vara ett stöd till Garnisonen. Du kommer även agera som Försvarsmakten beställarrepresentant avseende infrastrukturella åtgärder; allt från att leda behovsutredning och ta fram behovsunderlag till att kvalitetssäkra beställt objekt under projektering, byggskede och tillträde.
I rollen ingår också att sammanhålla kontakter med olika enheter inom Försvarsmakten samt berörda myndigheter.
Verksamhet och objekt utanför garnisonen förekommer, resor genomförs normalt som dagresor men även övernattning förekommer.
Du kommer arbeta självständigt med stort eget ansvar. På enheten ingår du i en arbetsgrupp bestående av övriga infrahandläggare, objektledare, produktionsplanerare och chefer som du har kontinuerlig dialog med.
I din roll som infrahandläggare kommer ditt sinne för samarbete, resultat, kvalitet, struktur, prioritering samt goda förmåga till dokumentation väl till sin rätt.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
• Eftergymnasial yrkesutbildning (YH) inom fastighetsförvaltning/mångårig aktuell erfarenhet av fastighetsförvaltning och utveckling eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i MS Office
• B-körkort (manuell växellåda)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en ödmjuk och utpräglad lagspelare som både delar med dig av din kompetens men också värderar andras åsikter och erfarenheter. Du trivs i en organisation i tillväxt med högt tempo och dynamik. Att arbeta i en organisation i tillväxt kräver flexibilitet och anpassningsförmåga, det innebär ofta nya uppdrag, nya roller och nya möjligheter till professionell utveckling. Du trivs med att arbeta självständigt, varierat och med stort eget ansvar för flera projekt samtidigt. Du är duktig på att arbeta strukturerat, prioritera och ta egna initiativ.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leda projekt inom förvaltarområdet
• Tidigare aktuell erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem i myndighet
• Tidigare erfarenhet av Försvarsmakten Övrig information
Anställningskategori: Civil
Anställningsform: Vikariat 12 månader
Startdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlsborg Garnison
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Enhetschef LplE Väst Jakob Gille 073-329 32 75
Avdelningschef Micael Algotsson 073-370 57 59
Rekryteringskoordinator Claudia Kremer Amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga kontaktpersoner
SEKO seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO saco-gbg@mil.se
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-09
Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du bland annat motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
