Infrakraft söker Mätningstekniker till Nordvästra Skåne & Halland!
2025-08-14
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Helsingborg
, Eslöv
, Kristianstad
, Malmö
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat över 600 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Om tjänsten Infrakraft söker nu en erfaren Mätningstekniker till vår växande koncern med arbetsområde i Nordvästra Skåne och Halland. Som mätningstekniker kommer du leda mätningsarbetet på tilldelade projekt inom mark- och anläggning. Vi erbjuder en arbetsplats där projektet och entreprenörskapet står i fokus.
Som mätningstekniker hos oss på Infrakraft ansvarar du för fältmätning samt ritningshantering och mängdreglering. Du kommer att delta i bygg- och produktionsmöten samt medverka vid projektavslut och överlämning. Utöver detta kommer du att utföra kvalitetskontroller, säkerställa att mätdata är korrekt och uppdaterad, och bidra till utvecklingen av mätmetoder och tekniker. Med andra ord en bred och varierande roll med stor påverkan i projektet från idé till färdig produkt.
Kompetenser och personliga egenskaper I rollen som mättekniker ser vi helst att du har några års erfarenhet av självständigt mätarbete eller motsvarande erfarenhet av produktions- och/eller mätteknik inom bygg- och anläggningsbranschen. Du har eftergymnasial utbildning, lägst 2-årig mätutbildning (KY), goda kunskaper i Excel samt B-körkort.
Vi värdesätter om du som person är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Som mätningstekniker kommer du att fungera som stöd till platschefer i mättekniska frågor i våra projekt och därför ser vi att du är bra på att kommunicera såväl skriftligt som muntligt.
Ansök nu Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kontakt Ola Lovén, Arbetschef Halmstad ola.loven@infrakraft.se
070 960 57 88 Hanna Söreklint, HR-specialist hanna.soreklint@infrakraft.se
076 148 66 55
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetsområde: Nordvästra Skåne & Halland Ersättning
