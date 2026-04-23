Infrahandläggare till Stabsenheten på Försvarsmedicincentrum
Vill du arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? I Försvarsmakten gör alla medarbetare skillnad för Sverige varje dag. Försvarsmedicincentrums stab växer och nu söker vi en infrahandläggare som kommer vara en viktig nyckelspelare under vår utveckling
Om enheten
I staben återfinns ett brett spektrum av kompetenser som sträcker sig över stabens olika avdelningar och ansvarsområden - allt ifrån operationsledning, beredskap och nationell insatsverksamhet till infraplanering och uppföljning, personal och ekonomifrågor. Staben leds av stabschefen. Som infrahandläggare i denna befattning ingår du i stabens planeringsavdelning där du är direkt underställd planeringschefen men du kommer att stödja hela förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som infrahandläggare vid FömedC innebär bland annat att du planerar, leder och genomför infraprojekt och frågor inom området inom eget förband avseende infraförsörjning. Du kommer också att delta i infraplanering av förbandets behov på kort och lång sikt.
Arbetsuppgifterna omfattar även att du beställer byggnadsanpassning och att du är ansvarig för planering av lokalförsörjning. Du är rådgivande till förbandsledningen i infrastrukturfrågor. Därutöver ansvarar du för uppföljning, analys, värdering och utveckling kopplat till infrastruktur samt för att leda projektgrupper.
Arbetet innebär samverkan med militära och civila aktörer inom och utom FM. Vid Göteborgs garnison leds garnisonsplaneringen av Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4). Samverkan sker fortlöpande med FM lokalplaneringsenhet (LplE) och Fortifikationsverket (FortV).
Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad/infrastruktur eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom infrastruktur.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort (manuell).
Meriterande
Vara förtrogen med Försvarsmaktens infrastrukturprocesser samt redovisande system för anläggningar och infrastrukturprojekt.
Erfarenhet av att leda och driva projekt.
Erfarenhet av att sammanställa och dokumentera till exempel rapporter och utvecklingsförslag.
Erfarenheter av stabstjänst.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan planera, leda och följa upp verksamhet under skiftande förutsättningar. Du har förmågan att analysera komplexa frågor och se till helheten och du arbetar metodiskt för att hantera uppgifter av varierande karaktär. Du behöver ha ett bra ordningssinne samt vara noggrann. Arbetet kräver en god samarbetsvilja, stor social kompetens samt förmåga till att bygga och bibehålla goda relationer. Du har förmåga att arbeta självständigt och vidta beslut i linje med tagna beslut. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kommer att passa in i den tilltänkta arbetsgruppen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Göteborg, resor förekommer i tjänsten.
Civil eller militär befattning: Civil.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Stefan Larsson tel: 031 - 692000 (vxl).
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen vid FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; mailto:fomedc-j1@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFGBG (mailto:ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (mailto:saco-gbg@mil.se
)
SEKO (mailto:seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-15, vi tillämpar löpande urval. Din ansökan behöver innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
