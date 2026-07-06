Infra-Handläggare Inriktning El Till Högkvarterets Fastighetssektion
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2026-07-06
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Är du duktig på projektledning och har en bakgrund inom el? Försvarsmaktens Högkvarter söker nu en INFRA-handläggare med inriktning El som vill bidra till att utveckla och strukturera arbetet inom Fastighetsförvaltning och bl.a. el. Rollen innebär att samordna frågor, utveckla arbetssätt och stödja verksamheten i ett högt tempo där både struktur, samarbete och pedagogisk förmåga är viktiga. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
HKV STAB, där Fastighetssektionen ingår, ansvarar för Högkvarterets förhyrda lokaler och fastigheter på Gärdet i Stockholm i samverkan med Fortifikationsverket. Arbetet sker till del enligt Försvarsmaktens INFRA-process i nära samarbete med Fortifikationsverket och Lokalplaneringsenheten Mitt. Exempel på ansvarsområden inom sektionen är fastighetsförvaltning, el, brand, felanmälan, möbler, flyttar, drift samt lokal- och verksamhetsanpassningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som INFRA-handläggare med inriktning el blir du en del av en myndighet i stark tillväxt och arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
Rollen omfattar både löpande fastighets- och lokalärenden samt långsiktiga utvecklings- och investeringsprojekt. Du har många kontaktytor, både inom Högkvarteret och med externa aktörer såsom entreprenörer, hyresvärdar och fastighetsägare.
Du representerar sektionen i projektgrupper och driver självständigt projekt som verksamhets- eller hyresgästrepresentant. I arbetet ingår även att utreda, ta fram och granska underlag samt bidra med analyser och beslutsstöd. Rollen ställer höga krav på struktur, prioriteringsförmåga och god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Du kommer att arbeta nära sektionens elsäkerhetshandläggare, där ansvarsområden fördelas utifrån kompetens och erfarenhet. Utöver elområdet finns möjlighet att arbeta med frågor inom verksamhetskyla. Eftersom sektionen hanterar samtliga INFRA-ärenden kommer du även att bidra inom hela fastighetssektionens ansvarsområde.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom bygg eller fastighet, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom bygg- och fastighetsområdet, exempelvis inom förvaltning eller hyresgästkontakt (t.ex. som teknisk förvaltare, drifttekniker, hyresgästkoordinator, facility manager, lokal- eller fastighetsförvaltare eller annan likvärdig roll)
Mycket goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, Powerpoint & Outlook)
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, driven och uthållig och som trivs i en roll med både administrativa uppgifter och samordning. Du är prestigelös och delar gärna med dig av din kunskap till andra. Rollen kräver att du är pedagogisk och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt, anpassat efter olika målgrupper och kunskapsnivåer. Du arbetar självständigt men trivs också i samarbete med andra och bidrar till ett öppet och stödjande arbetsklimat, även i ett tidvis högt tempo.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
Erfarenhet av beställarroll/arbete som kravställare inom bygg- & fastighet
Erfarenhet av att arbeta med och utveckla processer och arbetsflöden samt implementera rutiner i verksamheten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Civilbefattning
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Upplysningar om befattningen
Kontakta rekryterande chef Madeleine Edborg (tillgänglig från v.35) eller Freddie Anering Benzein (tillgänglig från v.30)
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-Specialist Elin Dahlqvist (tillgänglig från v.33)
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9993573