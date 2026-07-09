Informationsstrateg - var med och utveckla framtidens informationshantering
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-09
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Vill du vara med och utveckla hur en av Sveriges viktigaste myndigheter arbetar med information?
Hos Migrationsverket får du möjlighet att arbeta strategiskt med informationshantering i en verksamhet där rätt information är avgörande för rättssäkra beslut och en effektiv offentlig förvaltning.
Som informationsstrateg är du med och formar myndighetens långsiktiga utveckling inom informationsstyrning, informationsarkitektur och data governance – i nära samarbete med verksamhet, arkitektur och utvecklingsteam.
Nu söker vi en Informationsstrateg till sektionen för strategi och informationsstyrning inom Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (DUA).
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Sektionen för strategi och informationsstyrning ansvarar för den strategiska utvecklingen av myndighetens informationshantering. Här arbetar du tillsammans med olika specialistroller inom informationshanteringsområdet. Genom att kombinera olika perspektiv och kompetenser skapar ni förutsättningar för en sammanhållen och långsiktig utveckling av myndighetens data och information.
Rollen innebär många kontaktytor, både inom Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen, med andra avdelningar inom myndigheten och med externa samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som informationsstrateg ansvarar du för den strategiska utvecklingen av myndighetens informationshantering. Med utgångspunkt i myndighetens uppdrag, mål och långsiktiga utvecklingsbehov följer du utvecklingen inom området och analyserar hur trender, regelverk och initiativ i omvärlden påverkar myndighetens förutsättningar. Genom att omsätta dessa insikter till strategiska vägval och prioriteringar bidrar du till att forma myndighetens framtida inriktning inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och/eller bidra till strategiska initiativ kopplade till informationsområdet.
Säkerställa att informationshantering och informationsbehov integreras i utvecklingen av nya digitala lösningar genom nära samarbete med arkitekturfunktion, produktägare och utvecklingsteam.
Bidra till utvecklingen av myndighetens förmågor inom informationsstyrning, informationsarkitektur och data governance.
Ta fram analyser och beslutsunderlag inom informationsområdet.
Bidra till utveckling av arbetssätt och förmågor inom informationshantering.
Bevaka utvecklingen inom informationsstyrning, informationshantering, digitalisering och relevanta regelverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt strategiskt driv och som motiveras av att utveckla verksamhet genom bättre informationsstyrning och informationsanvändning. Du har förmåga att se helheten och är van att arbeta i komplexa organisationer där samverkan, förankring och förändringsledning är viktiga delar av arbetet.
Som person är du analytisk, initiativtagande och kommunikativ. Du är trygg i att driva frågor framåt och omsätta strategiska behov till konkreta arbetssätt och utvecklingsinitiativ. Du kan förklara komplexa samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Relevant universitets- eller högskoleutbildning (minst 60 hp) inom exempelvis verksamhetsutveckling, informatik, informationsvetenskap, arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av arbete med informationsstyrning, verksamhetsutveckling, informationsarkitektur, data governance eller motsvarande strategiskt utvecklingsområde.
Dokumenterad erfarenhet av att leda, driva eller bidra till strategiskt utvecklingsarbete.
Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsinitiativ i större organisationer.
Mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet.
Kunskap om juridiska krav för informationshantering, arkitekturarbete eller informationssäkerhet.
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och skapa samverkan mellan olika kompetensområden.
God förståelse för informationshantering ur verksamhetsmässiga och organisatoriska perspektiv.
Erfarenhet av arbete nära informationsarkitektur, lösningsarkitektur, verksamhetsarkitektur eller data governance.
Upplysningar
Placering: Tjänsten är placerad vid någon av Migrationsverkets huvudorter: Norrköping, Stockholm eller Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstid.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner på Migrationsverkets webbplats.
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026.
Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9998726