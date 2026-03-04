Informationsspecialist litteratursökningar och kunskapssammanställning
Vill du vara med i Skolverkets utvecklingsarbete med att främja en utbildning som vilar på vetenskaplig grund? Vi söker två informationsspecialister, en med inriktning litteratursökning och kunskapssammanställning, och en med inriktning informationsförsörjning.
Era kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och tillsammans stärker ni Skolverkets processer för stöd till utveckling i skolväsendet. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
I den här rollen ansvarar du för att driva och utveckla myndighetens litteratursökningar och urval av källor till kunskapssammanställningar. Du tar ansvar för och bidrar till metodutveckling inom ditt ansvarsområde kopplat till Skolverkets uppdrag. Du är ett metodstöd i kunskapssammanställningarnas inledande skede avseende aktivitetens inriktning och omfattning samt bedömer förutsättningarna för att genomföra en sammanställning.
Du planerar, genomför och dokumenterar litteratursökningar samt tar fram söksträngar i vetenskapliga databaser när medarbetare eller externa forskare ska göra systematiska kunskapssammanställningar. Du kan också vara ett metodstöd genom att bidra till urvalsprocessen av källor till kunskapssammanställningar, med fokus på grovgallring av abstracts. Du stöttar och utbildar myndighetens personal i informationssökning och referenshantering.
" I det här arbetet får du chansen att bidra till att stärka Skolverkets arbete på vetenskaplig grund och vara med och utveckla myndighetens gemensamma arbetssätt."
Tommy Lagergren, avdelningschef
Du tillhör en enhet som ansvarar för myndighetens funktion för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, Skolverkets verksamhetsprocesser för skolutveckling, beredningsarbete och uppföljning. Enheten är under uppbyggnad och kommer att ha 10-15 medarbetare. Du samarbetar nära med informationsspecialisten som har inriktning mot informationsförsörjning, se separat annons för den rekryteringen.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande inriktning,
aktuell flerårig erfarenhet av att utföra kvalificerade sökningar i vetenskapliga databaser,
aktuell erfarenhet av att arbeta med kunskapssammanställning och/eller systematiska forskningsöversikter,
god förmåga att läsa och uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete på special-, forsknings- eller universitetsbibliotek, och/eller erfarenhet av metodutveckling inom litteratursökningar och sammanställningar. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att utbilda inom området.
Som person behöver du
ha en mycket god förmåga att samarbeta,
kunna initiera, planera och driva arbetsuppgifter framåt, både självständigt och i grupp,
vara systematiskt och noggrann,
ha god pedagogisk förmåga.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 18 mars. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Vi söker nu två informationsspecialister i två olika annonser. Den ena med inriktning mot informationsförsörjning och den andra mot litteratursökningar och kunskapssammanställning.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
