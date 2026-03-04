Informationsspecialist inriktning mot informationsförsörjning
2026-03-04
Vill du vara med i Skolverkets utvecklingsarbete med att främja en utbildning som vilar på vetenskaplig grund? Vi söker två informationsspecialister, en med inriktning informationsförsörjning och en med inriktning litteratursökning och kunskapssammanställning.
Era kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och tillsammans stärker ni Skolverkets processer för stöd till utveckling i skolväsendet. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
I den här rollen ansvarar du för att driva och utveckla myndighetens vetenskapliga informationsförsörjning. I detta ingår arbete med upphandling och inköp, licenshantering och förvaltning av databaser och e-tidsskrifter. I uppdraget ingår att säkerställa tillgänglighet för medarbetare, att följa upp användning och kvalitet samt att, i dialog med verksamheten, bidra till att informationsresurserna svarar mot myndighetens behov.
Du planerar, genomför och dokumenterar litteratursökningar samt tar fram söksträngar i vetenskapliga databaser när medarbetare eller externa forskare ska göra systematiska kunskapssammanställningar. Du kan också vara ett metodstöd genom att bidra till urvalsprocessen av källor till kunskapssammanställningar, med fokus på grovgallring av abstracts. Du stöttar och utbildar myndighetens personal i informationssökning och referenshantering och viss omvärldsbevakning.
Du arbetar också med att hantera Skolverkets fysiska bibliotek. Det innefattar att katalogisera böcker i Libris och i Skolverkets lokala bibliotekssystem Quria, inköp, fjärrlån av böcker och artiklar samt sammanställa relevant statistik för biblioteksverksamhet.
" I det här arbetet får du chansen att bidra till att stärka Skolverkets arbete på vetenskaplig grund och vara med och utveckla myndighetens gemensamma arbetssätt."
Tommy Lagergren, avdelningschef
Du tillhör en enhet som ansvarar för myndighetens funktion för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, Skolverkets verksamhetsprocesser för skolutveckling, beredningsarbete och uppföljning. Enheten är under uppbyggnad och kommer att ha 10-15 medarbetare. Du samarbetar nära med informationsspecialisten som har inriktning mot litteratursökningar och kunskapssammanställningar, se separat annons för den rekryteringen.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande inriktning,
arbetat som informationsspecialist eller bibliotekarie,
aktuell erfarenhet av att arbeta med inköp och prenumerationer av databaser och e-tidsskrifter,
aktuell erfarenhet av att utföra kvalificerade sökningar i vetenskapliga databaser,
god förmåga att läsa och uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete på special-, forsknings- eller universitetsbibliotek, erfarenhet av att arbeta med kunskapssammanställning och/eller systematiska forskningsöversikter, och/eller erfarenhet av att hantera fysiska bibliotek. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att utbilda inom området.
Som person behöver du
ha en mycket god förmåga att samarbeta,
kunna initiera, planera och driva arbetsuppgifter framåt, både självständigt och i grupp,
vara systematiskt och noggrann,
ha god pedagogisk förmåga.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 18 mars. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Vi söker nu två informationsspecialister i två olika annonser. Den ena med inriktning mot informationsförsörjning och den andra mot litteratursökningar och kunskapssammanställning.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag - skolans framtid. Ersättning
