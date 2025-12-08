Informationssamordnare till myndighet i Stockholm
För vår kunds räkning söker vi just nu en informationssamordnare inom infrastruktur till Stockholm. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2026-01-07 och pågå till och med 2030-11-04.
Om uppdraget Organisationen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker området ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Uppdraget innebär att ta fram underlag och genomföra beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Organisationen ansvarar även för styrning och uppföljning av trafikdriften samt för att infrastrukturen fungerar på ett säkert sätt och behåller sitt värde över tid. Varje dag reser mer än sju hundra tusen personer med den allmänna kollektivtrafiken, vilket inkluderar resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Informationssamordnaren ska planera, genomföra, följa upp och rapportera kommunikations relaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter
Stödja i framtagandet av en plan för intern kommunikation och implementera denna.
Säkerställa att information rör sig effektivt mellan olika delar av organisationen och projektet - både vertikalt och horisontellt - och rapportera störningar och hinder.
Planera och genomföra verksamhetsutveckling, samverkan och kulturfrämjande åtgärder.
Planera, leda och följa upp interna möten, workshops och informationsmöten.
Ansvara för innehåll och uppdatering i interna kommunikationskanaler såsom intranät, nyhetsbrev, Team eller Sharepoint.
Stötta personer i projektets ledande roller att kommunicera effektivt med sina team, t.ex. genom målgruppsanpassade budskap, talpunkter, mallar eller presentationer.
Övrigt: Start:2026-01-07 Slut: 2030-11-04 Omfattning: 50% Placering: Stockholm Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Relevant högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik, media eller motsvarande.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av intern kommunikation i större projekt eller organisationer. Ange minst två referensprojekt eller fler som styrker erfarenheten.
Flytande i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Digital kompetens: Vana att arbeta med kommunikationsplattformar som olika projektportaler, Avima, SharePoint, Teams, intranätverktyg och nyhetsbrevssystem. Ange minst två referens projekt som styrker detta.
Arbetslivserfarenhet som internkommunikatör i ett eller flera större infrastrukturprojekt. Erfarenhet minst 1 år.
Arbetslivserfarenhet som internkommunikatör i ett eller flera större infrastrukturprojekt. Erfarenhet minst 3 år.
Arbetslivserfarenhet som internkommunikatör i ett eller flera större infrastrukturprojekt. Erfarenhet minst 5 år.
Minst tre års erfarenhet av arbete inom offentlig myndighet alternativ politikerstyrd organisation och därav vana med arbetssätt och styrning.
Önskade personliga egenskaper:
• Har god kommunikativ förmåga. * Har god förmåga att samarbeta, skapa team, upprätta och bevara relationer. * Är ansvarstagande och håller överenskommelser. * Har förmåga att hantera olika typer av arbetsuppgifter parallellt och prioritera mellan dessa. * Är självgående, kan fatta beslut utifrån mandat samt bra på att leda sig själv och andra. * Är systematisk och strukturerad med förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt. Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
