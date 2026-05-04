Informationssamordnare Nato - Eskilstuna eller Stockholm
Fortifikationsverket söker informationssamordnare till Natoenheten. Vill du vara med och utveckla strukturer och arbetssätt för rutiner och praktisk tillgänglighet, både för digital och fysisk Natoinformation? Ansök redan idag!
Din vardag - bidra till Sveriges utveckling inom Nato
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vi bygger, utvecklar och tillhandahåller försvarsfastigheter för Sveriges totalförsvar. Natoenheten ansvarar för att samordna arbetet kopplat till Sveriges medlemskap i Nato. Vi hanterar en växande mängd Natoinformation i flera olika systemmiljöer och säkerhetsdomäner. I rollen kommer du att ansvara för att utveckla och förvalta strukturer och arbetssätt för hur denna information hanteras. Rollen skapar och upprätthåller ordning, spårbarhet, fungerande rutiner och praktisk tillgänglighet för både digital och fysisk Natoinformation.
Utveckla arbetssätt för informationshantering - Utveckla rutiner och arbetssätt för hur Natorelaterad information ska hanteras, distribueras och transmitteras inom myndigheten såväl som till andra myndigheter, inom ramen för en löpande myndighetssamverkan. Säkerställa att information hanteras strukturerat, spårbart och enligt gällande regelverk. Skapa ordning och överblick över Natoinformationen för praktisk informationstillgänglighet.
Dokument- och diarieföring - Hantera Natohandlingar i myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem. Säkerställa korrekt registrering, klassificering och arkivering av handlingar samt stödja verksamheten i dessa frågor.
Hantering av klassificerad information - Ansvara för rutiner kring fysisk hantering av klassificerade Natodokument samt hantera förvaring, utlämning och inventering av dokument enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
Samordning mellan olika informationsmiljöer - Stödja verksamheten i hantering av information i olika systemmiljöer, inom myndigheten, Försvarsmaktens systemmiljöer samt Nato-system samt hantering när överföring mellan system inte är möjlig.
Stöd till Natorapportering - Administrera och strukturera dokumentation kopplad till NATO-finansierade projekt och säkerställa systematiskt uppföljning.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet eller högskola, eller annan relevant förvärvad kunskap som kan styrkas. Du har även:
Erfarenhet av administrativt arbete, dokumenthantering eller motsvarande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med information och dokument och god förmåga att skapa ordning och struktur i informationsflöden..
God administrativ förmåga, kunskap om och vana av att arbeta i digitala stödsystem, inklusive transmissions- och signalskyddssystem.
Du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan större organisation eller arbete med säkerhetsskyddsklassificerad information, eller om du har erfarenhet av dokument- eller ärendehanteringssystem, exempelvis Platina eller erfarenhet av arbete inom försvars- eller totalförsvarssektorn. Om du har arbetat inom området information management och självständigt drivit och implementerat olika typer av projekt är det också positivt.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning i komplexa informationsflöden. Du arbetar metodiskt och uthålligt även i uppgifter som kräver stor precision. Du har integritet i hantering av känslig information. Du identifierar och definierar mål och behov för att utveckla arbetsformer, samt skapar långsiktigt förvaltande och uppföljning.
Du är självgående och utvecklar väl fungerande arbetssätt. Du kommer utbilda och stödja andra i frågor som rör informationshantering. Du ser och förstår att arbetet behöver bedrivas tvärsektoriellt. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort Eskilstuna eller Stockholm. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 24 maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor du besvarar när du sänder ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att enhetschef Mikael Widelund, 010- 44 44 688 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, 010-44 44 690 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
