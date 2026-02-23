Informationssäkerhetsstrateg Ärendehantering & politiskt stöd, Härnösand
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Området Planering och politiskt stöd har till uppdrag att utifrån respektive ingående funktion och enhets särskilda krav och förutsättningar ge styrning, stöd och service till Region Västernorrlands ledning, förtroendevalda, kärnverksamheter samt berörda externa intressenter.
Vi söker nu en informationssäkerhetsstrateg till området Planering och politiskt stöd i Härnösand. Det finns möjlighet till distansarbete. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Informationssäkerhetsstrategen kommer ha ett nära samarbete med IT-säkerhet och regionjurister och har ett huvudansvar för att:
Etablera, förvalta och vidareutveckla regionens ledningssystem för informationssäkerhet
Ta fram, implementera och följa upp styrdokument, policys, processer och rutiner
Leda och samordna riskanalyser, informationsklassning och säkerhetsgranskningar
Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk, såsom PDL, OSL och NIS2
Genomföra utbildningar och informationsinsatser för att höja medvetenheten i organisationen
Vara stödjande i arbetet med att ta fram krav till upphandlingar, PuB-avtal och RFI:er inom informationssäkerhet
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har genomgått myndigheten för civilt försvars utbildning Metodstöd för informationssäkerhet och/eller certifiering specifikt inom informationssäkerhet
Har minst fem års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en högskoleutbildning inom exempelvis informationsteknologi, datavetenskap, IT-säkerhet eller juridik
Har erfarenhet av att organisera,- leda- och följa upp efterlevnad av ISO-standarder för informationssäkerhet
Har erfarenhet från att organisera,- leda- och följa upp efterlevnad av informationssäkerhet inom offentlig sektor
Har erfarenhet från att organisera,- leda- och följa upp efterlevnad av informationssäkerhet inom vårdverksamhet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Initiativtagande
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Tjänsten är säkerhetsklassad, före anställning genomförs säkerhetsprövning och registerkontroll.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
