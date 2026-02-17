Informationssäkerhetsspecialist till Inspektionen för strategiska produkter
Är du en god kommunikatör och har ett genuint intresse av informationssäkerhet? Vill du ha ett meningsfullt arbete på en myndighet i förändring? Vill du bidra till en säkrare värld? Då kanske det här är rollen för dig!Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att stödja all verksamhet i arbetet med att information hanteras korrekt ur ett informationssäkerhetsperspektiv i myndighetens systematiska informationssäkerhetsarbete där säkerhetsskyddslagen är tongivande. Du utvecklar arbetet med processer och rutiner, styrande dokument och regelefterlevnad samt genomför utbildningar och workshops inom området.
Som informationssäkerhetsspecialist kommer du också att arbeta med förebyggande hantering av sårbarheter samt utredning av incidenter.Kvalifikationer
• Relevant högskoleexamen alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig och aktuell erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete.
• Goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen.
• Erfarenhet av framtagande av styrande dokument inom informationssäkerhet.
• God förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.
Meriterande
• Kunskaper och erfarenhet av informationssäkerhet inom säkerhetsskyddsområdet.
• Erfarenhet av arbete i verksamhet reglerad av höga säkerhetsskyddskrav.
• Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete vid myndighet.
• Kunskap om regelverk och standarder inom informationssäkerhet såsom ISO27001, NIST, CIS och DORA.
• Certifiering inom informationssäkerhet.
• Projektledning/processledning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, pedagogisk och lyhörd för verksamhetens behov och förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta och du är självgående i ditt arbetssätt och arbetar strukturerat och metodiskt i till exempel utvecklandet av processer och regelefterlevnad.
Om gruppen
Som informationssäkerhetsspecialist är du placerad på enheten för verksamhetsstöd och ingår i en glad och positiv grupp av säkerhets och IT-resurser. Här får du möjlighet att aktivt bidra till ISP:s IT, säkerhetsarbete och kultur.
Om anställning på ISP
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete begränsat.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets- och utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på legalitet och objektivitet samt god service. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 10 mars 2026. Referensnummer 2026-9.2-0006. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912), https://isp.se/ Arbetsplats
Inspektionen för strategiska produkter Jobbnummer
9748589