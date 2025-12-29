Informationssäkerhetssamordnare till arbetsmarknad och vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning söker en informationssäkerhetssamordnare.
Tjänsten är nyinrättad och ger dig möjlighet att vara med och forma strukturer, arbetssätt och prioriteringar inom området. Du kommer ingå i en av våra stödavdelningar och enheten IT, kansli och intern service.
Som informationssäkerhetssamordnare kommer du att samordna och utveckla förvaltningens informationssäkerhetsarbete. I rollen ansvarar du för styrning, rutiner och uppföljning samt för att implementera och säkerställa efterlevnad av NIS2-direktivet. Du genomför riskanalyser, säkerhetsklassning och följer upp identifierade risker. Du etablerar och driver arbetet med incidenthantering och ansvarar för kontinuitetsplanering för verksamhetens system.
Du stödjer även upphandlingar, projekt och systemförvaltning med säkerhetskrav, genomför utbildningar och medvetandehöjande insatser samt följer upp relevanta lagar, standarder och föreskrifter, såsom NIS2 och MSB:s regelverk.
Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning (180 hp eller motsvarande) inom IT, informationssäkerhet, systemvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har praktisk erfarenhet av informationssäkerhet, riskhantering eller cybersäkerhet samt av att ta fram styrdokument, rutiner eller processer kopplade till säkerhet. Du har även erfarenhet av incidenthantering eller sårbarhetsarbete och är van vid att arbeta både strategiskt och operativt med säkerhetsfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet. Därtill är det meriterande om du arbetat med kontinuitetsplanering, säkerhetskrav i upphandlingar eller systemförvaltning. Har du tidigare arbetat med med NIS-direktivet eller NIS2-implementering är det också ett plus.
Vi söker dig som samarbetar väl med andra genom att vara lyhörd, engagerad och respektfull. Du har en god förståelse för det gemensamma uppdraget och bidrar aktivt till att uppnå bästa möjliga resultat. Du arbetar noggrant och fokuserat, med stor uppmärksamhet på detaljer, och säkerställer hög kvalitet genom att kontinuerligt kontrollera och följa upp ditt arbete.
Som person är du strukturerad och planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter effektivt för att hålla tidsramar och nå uppsatta mål. Därtill har du en analytisk förmåga där du kan identifiera och analysera kärnan i ett problem och föreslå möjliga lösningar. Övrig information
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-gÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚ƒÃƒƒÃ‚‚Ãƒ‚Ã‚¶teborgs-stad/
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om oss
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Ersättning
Fast månadslön
