Informationssäkerhetssamordnare i Torsby och Sunne kommuner
2026-05-06
Torsby kommun
Med den fantastiska natur som finns här har du stora möjligheter till en rik fritid hela året. Du kan också bo bra till en rimlig kostnad. Nära till naturen, men bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda. Läs mer om Torsby på www.torsby.se.
Tjänsten är placerad på kommunkansliet i Torsby. Kansliet ansvarar för politisk och verksamhetsadministration, men även för utbildningar inom vissa områden samt dataskyddsfrågor. Vi är idag åtta personer anställda och finns på kommunkontoren i Torsby och Sysslebäck.
Arbetsuppgifter
Torsby kommun i Värmland söker informationssäkerhetssamordnare. Du kommer att vara anställd i Torsby kommun men kommer att jobba i både Torsby och Sunne kommuner. Det vill säga tjänsten är delad mellan kommunerna.
Som informationssäkerhetssamordnare planerar, leder, följer du upp samt utvecklar informationssäkerhetsarbetet för både Torsby och Sunne kommuner.
Du kommer att ta fram, utveckla och förvalta kommunernas ledningssystem för informationssäkerhet. Dina uppgifter är både strategiska och operativa. Det strategiska arbetet omfattar planer, information, utbildningar avseende informationssäkerhet. Du ansvarar även för att identifiera, värdera och klassificera och hantera hot mot kommunernas informationstillgångar. I det operativa arbetet så fungerar du som en stödfunktion till de olika verksamheterna för att klassificera deras information och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Du tar även fram policyers, riktlinjer och andra styrdokument avseende informationshantering.
Tjänsten innebär stort mått av självständigt arbete och du kommer att arbeta nära kommunernas dataskyddsombud/dataskyddsorganisation, IT, arkivarie och säkerhetssamordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig akademisk examen med inriktning mot informatik, informationssäkerhet eller systemvetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Projektledarerfarenhet är meriterande.
Som person är du strategisk, analytisk och kommunikativ.
Du har helhetssyn och är med och bidrar till att förstärka den positiva utvecklingen i kommunerna och är en god representant för bägge kommunerna i olika sammanhang.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav då det innebär en del resor i tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ks 2026/18".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
Torsby kommun, Kommunkansliet Kontakt
administrativ chef
Helena Westh 0560-160 03
