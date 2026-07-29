Informationssäkerhetshandläggare till Naturvårdsverket
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2026-07-29
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Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision, att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer! Vill du vara med och stärka och utveckla Naturvårdsverkets arbete med informationssäkerhet? Enheten för IT-drift, cybersäkerhet och digital arbetsplats söker en informationssäkerhetshandläggare som vill bidra till att säkerställa och vidareutveckla myndighetens arbete inom området. I rollen arbetar du nära kollegor inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, cybersäkerhet, juridik, arkiv, verksamhet och it. Tillsammans bidrar ni till ett strukturerat, praktiskt och framåtblickande informationssäkerhetsarbete i myndigheten. Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
I arbetet ingår ett omfattande internt samarbete såväl som extern samverkan med andra myndigheter och organisationer. Du verkar för ökad kunskap och medvetenhet inom myndigheten när det gäller informationssäkerhet och bidrar till att göra området begripligt och användbart i verksamheten.
Du kommer att arbeta både operativt och stödjande, tillsammans med andra kollegor inom informationssäkerhetsområdet. Rollen innebär inte att du ensam ansvarar för myndighetens informationssäkerhet, utan att du är en viktig del av ett gemensamt arbete där flera kompetenser samverkar.
I rollen ingår bland annat att:
leda och delta vid informationsklassningar och riskanalyser
stödja verksamheten i att tillämpa regler, metoder och arbetssätt för informationssäkerhet
informera och utbilda om informationssäkerhet på olika nivåer i organisationen
bidra till att ta fram och vidareutveckla styrdokument, rutiner och instruktioner
stödja framtagandet och uppföljningen av handlingsplaner för informationssäkerhet
följa upp och rapportera efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet
delta i eller leda arbetsgrupper och projekt där informationssäkerhetsfrågor ingår
delta i interna och externa nätverk inom området
Här får du möjlighet att kombinera struktur, pedagogik och praktiskt genomförande för att stärka Naturvårdsverkets informationssäkerhet på lång sikt.
Din kompetens
Krav för anställningen
Minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom juridik, informationssäkerhet, arkiv- och informationsvetenskap eller annat relevant område.
Kännedom om relevanta regelverk som rör informationssäkerhet.
God förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska.
Svenskt medborgarskap, då anställningen är placerad i säkerhetsklass
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet inom offentlig förvaltning.
Erfarenhet av informationsklassning, riskanalys eller uppföljning av informationssäkerhetsåtgärder.
Erfarenhet av att ta fram eller vidareutveckla styrdokument, rutiner eller instruktioner.
Erfarenhet av att informera, utbilda eller stödja verksamheter i frågor som rör informationssäkerhet. Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har ett gott självledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende, samarbeta med olika kompetenser och anpassa din kommunikation efter målgrupp. Du är pedagogisk, nyfiken och uthållig, och trivs med att både driva frågor framåt och bidra i ett gemensamt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning är ett krav för anställning. Eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav.
Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 augusti. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Petra Römer, enhetschef för enheten för IT-drift, cybersäkerhet och digital arbetsplats som är tillgänglig för frågor från den 10 augusti. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för SACO-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
10014564