Informationsofficer (civilanställd) vid Försvarsstabens strategienhet
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-29
Vill du vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med möjlighet att göra skillnad för framtidens Försvarsmakt? Strategienheten vid Försvarsstaben söker nu en strukturerad och noggrann informationsofficer (civilanställd). Varmt välkommen med din ansökan!
Om enheten
Strategienheten består av cirka 130 medarbetare och är indelad i fyra avdelningar som verkar inom områdena försvarsplanering, policyfrågor och internationella relationer, strategisk planering samt forskning och utveckling. Samtliga avdelningar vid enheten arbetar nära chefen för Försvarsstaben och myndighetsledningen. Strategienheten ansvarar även för att upprätta en samlad bild av internationell samverkan och samverkan inom ramen för utvecklingen av totalförsvaret.
Strategienheten vid Försvarsstaben utgör en del av Försvarsmaktens centrala ledning och högkvarter. Strategienheten leder bland annat utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Informationsofficer (civilanställd) vid stabssektionen blir du en central del av teamet som tar emot, analyserar, fördelar och följer upp uppgifter inom enheten. Du stödjer chefer och avdelningar i stabstjänst, med fokus på dokumenthantering, informationshantering och informationssäkerhet. Rollen innebär löpande samverkan med flera ledningsnivåer och staber inom Försvarsmakten och att du deltar i - och vid behov leder - stabsarbete i olika former.
Du ansvarar för att samordna och utveckla informationsflöden, ledningsstöds- och informationssystemens struktur samt att säkerställa att handlingar hanteras korrekt genom hela processen. Arbetet omfattar bland annat att ge direktiv för registrering, distribution, lagring och arkivering av information, samt att säkerställa en ändamålsenlig dokumentstruktur på sektionens och enhetens samarbetsytor.
Utöver detta leder du arbetet med standarder för namnsättning och ärendehantering, utvecklar arbetsmetoder och funktioner i systemen samt ansvarar för att relevanta publikationer och dokument finns tillgängliga. Du kommer även att utbilda medarbetare i ledningsstöds- och informationssystem. Rollen kan även komma omfatta uppgifter inom signalskyddstjänst.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet inom relevant område i större organisation
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker en person med stark laganda, som trivs i en miljö där samarbete är centralt och där arbetsuppgifterna inte är utformade som enmansansvar. Rollen ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt i en komplex stabsmiljö. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt samt ett stabilt och professionellt arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet från stabsarbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av stabsarbete i internationell stab
• Arbetslivserfarenhet från myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i SharePoint
• Värnplikt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning, om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Fredrik Edwardson via växel 08-788 7500
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-specialist Elin Dahlqvist via växel 08-788 7500
Längre svarstider förkommer under julledigheten.
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
