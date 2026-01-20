Informationsförvaltare inom CAD/BIM till Regionfastigheter
2026-01-20
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter - med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare.
Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer - alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Verksamhetsområde teknik består av cirka 50 medarbetare och är indelad i tre enheter; Teknisk förvaltning, Fastighetsinformation och Teknisk utveckling. Fastighetsinformation förvaltar och förmedlar byggnadstekniska information, relationshandlingar samt drift- och underhållshandlingar. På enheten är vi tolv medarbetare som arbetar med förvaltning av fastigheternas digitala information och dokumentation.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
Informationsförvaltning är en central funktion inom förvaltningsorganisationen och utgör ett stöd för flera olika operativa och ekonomiska funktioner kopplat till den dagliga verksamheten.
Som informationsförvaltare är ditt ansvar att administrera, distribuera och ständigt förbättra arkivet av teknisk fastighetsinformation.
Ditt huvudansvar är att förvalta fastighetens tekniska information, ritningar och CAD/BIM-modeller, med syfte att upprätthålla en god kvalité på informationen i förvaltningssystemen. Detta uppnår du genom ett nära samarbete med drift- och projektorganisation där din uppgift är att följa upp ställda krav, administrera inkomna handlingar, utföra ändringsarbete samt prioritera och investera i förbättringsarbeten.
I ditt dagliga arbete har du ansvar för stora arkiv av fastighetsinformation där dina administrativa färdigheter och dina kunskaper om att hantera IT-systemkopplingar är avgörande. Detta varvas med arbete i CAD programvaror som AutoCAD där du genomför ändringsarbeten. Sammantaget utgör du en expert inom ditt ansvarsområde och stöttar dagligen kollegor inom olika verksamhetsområden i frågor som berör IT-system och arkivet av fastighetsinformationen med ritningar och CAD/BIM-modeller.
Vi är totalt 13 personer i enheten fastighetsinformation med roller inom informationsförvaltning och informationssamordning. Du arbetar i nära samarbete med enhetens övriga informationsförvaltare. Tillsammans med dem har du i uppgift att bedriva ett ständigt förbättringsarbete och utveckla båda arbetssätt och användningen av IT-system.
Din huvudsakliga arbetsplats är i Malmö, i våra lokaler på Dockplatsen 26. Resor inom Skåne kan förekomma.
Vi söker dig som har utbildning med inriktning mot teknik eller fastighet, alternativt kompetens du förvärvat genom fortbildning och arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har i din utbildning, eller genom arbete, erfarenhet av ritningstekniska handlingar för bygg- och fastighet. Du ska därtill ha erfarenhet av CAD-programvaran AutoCAD. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda filbaserade databassystem där du arbetat med filhantering och uppsättningar av metadata. Din datorvana på absolut expertnivå och du tycker det är roligt att lära dig nya IT-system, i synnerhet CAD- och BIM-programvaror. Du har inga svårigheter att både lära och lära ut kunskap inom ditt ansvarsområde.
Som person tror vi att du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är självgående, organiserar dina åtaganden och kan prioritera bland aktiviteter samt hittar gärna nya angreppssätt. Du har god kommunikativ förmåga i svenska i både tal och skrift och talar välformulerat. Din servicenivå är hög och du anser att samarbete med andra kollegor är det som ger bäst möjlighet till framgång.
Vi ser det som värdefullt att du, liksom oss, är en god ambassadör för våra värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
