Informationsarkitekt - bakom samhällsviktiga beslut i Göteborg
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-07-12
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När samhällsfrågor förändras snabbt behöver också informationsstrukturen göra det. Hos oss på Migrationsverket får du vara med och bygga den ordning som gör komplexa verksamheter tydligare, mer sammanhållna och bättre rustade för framtiden.
Vi söker nu informationsarkitekter som vill ta en nyckelroll i arbetet med att utveckla vår informationsarkitektur och skapa förutsättningar för ett mer effektivt, rättssäkert och långsiktigt hållbart informationsflöde.
Hos oss arbetar du i gränslandet mellan verksamhet, teknik och styrning. Du blir en del av ett sammanhang där informationsarkitektur är avgörande för att vi ska kunna möta både legala krav och verksamhetens behov – i en organisation som verkar i en föränderlig omvärld och där digitalisering är en central del av utvecklingen.
Digitaliserings- och utvecklingsavdelningens uppdrag är att driva utvecklingen av Migrationsverkets processer och förmågor genom innovation och digitalisering. Avdelningen arbetar för att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten genom sammanhållen processtyrning och verksamhetsutveckling, med och utan it-inslag. Här finns också ansvar för myndighetens IT-drift och infrastruktur.
Om jobbet
Som informationsarkitekt hos oss har du en viktig roll i att bygga upp och vidareutveckla Migrationsverkets övergripande informationsarkitektur. Du arbetar både strategiskt och operativt med att ta fram, utveckla och förvalta de modeller som behövs för att etablera och stödja målarkitekturen. Du bidrar till att information ses som en strategisk tillgång och struktureras på ett sätt som stärker både verksamheten och myndighetens rättsliga ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
fånga och samordna behov av kartläggning av informationsmängder inom olika verksamhetsområden och utvecklingsinsatser,
utveckla och förvalta informationsmodeller för nuläge och nyläge som styr utvecklingen mot beslutad målarkitektur,
långsiktigt ansvara för att Migrationsverkets centrala informationsarkitektur och informationsmodeller utvecklas och förvaltas enligt gällande standarder,
säkerställa att informationsmodeller används i verksamhetsutvecklingen och ge stöd till utvecklingsinitiativ i den praktiska tillämpningen,
utbilda och vägleda roller i utvecklingsarbetet som behöver förstå och använda informationsmodellerna,
genomföra utredningar och ta fram analytiska beslutsunderlag,
samverka inom arkitekturfunktionen och med andra arkitektroller för att säkerställa en sammanhållen arkitektur.
Tjänsten är placerad vid sektionen för strategi- och informationsstyrning och utgör en viktig del av myndighetens virtuella arkitekturfunktion. Funktionen leds av två huvudarkitekter och består av flera olika arkitektroller. Rollen innebär många kontaktytor, både inom DUA, med andra avdelningar och med externa samarbetspartners.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att förstå, analysera och strukturera stora och komplexa informationsmängder. Du har god analytisk förmåga och ser helheten utan att tappa detaljerna i informationsstrukturen.
Du är samarbetsorienterad och har en naturlig förmåga att leda och koordinera arbete. Samtidigt är du pedagogisk och kommunikativ, med förmåga att förklara komplexa samband för olika målgrupper, både i tal och skrift. Du är prestigelös, skapar engagemang omkring dig och bidrar till delaktighet och framdrift i verksamheten.
I rollen som statstjänsteman ställs höga krav på omdöme samt säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för tjänsten.
Vi söker dig som har:
relevant universitets- eller högskoleutbildning, minst 120 hp, inom exempelvis data-/systemvetenskap, informatik, ingenjörsvetenskap eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet,
flerårig erfarenhet av arbete med informations- och/eller verksamhetsarkitektur,
dokumenterad erfarenhet av informations-, begrepps- och/eller datamodellering, till exempel ArchiMate, UML, IRM eller liknande,
erfarenhet av arbete i EA-verktyg, till exempel Sparx EA, Aris Connect eller liknande,
god förståelse för krav på informationshantering ur legala, verksamhetsmässiga och digitaliseringsperspektiv,
god kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
certifiering som informationsarkitekt eller verksamhetsarkitekt,
erfarenhet av att etablera målarkitektur i stora och komplexa organisationer,
erfarenhet av arkitekturella ramverk, till exempel TOGAF.
Anställningsvillkor
Placering: Göteborg, Stockholm eller Norrköping.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstider.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas utifrån ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret.
Du ansöker till: Informationsarkitekt – skapa strukturen bakom samhällsviktiga beslut
Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Vi ber om förståelse för att svarstiderna kan vara längre under semesterperioden.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marlené Svegreus, marlene.svegreus@migrationsverket.se
.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av rekryteringsspecialist Charlott Olsson på 010-485 91 86 eller charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se
.
Välkommen med din ansökan och bli en del av arbetet med att utveckla Migrationsverkets informationsarkitektur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Marlené Svegreus 010-4855456 Jobbnummer
10000373