Inför sommaren 2026 söker vi serveringspersonal till Heaven 23
Svenska Mässan Gothia Towers AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-02-04
Mat, cocktails och vimmel med himmelsk höjd. Här kan du njuta av modern matlagning baserat på årstidens skafferi med milsvid utsikt över Göteborg. Heaven 23 är en del av Gothia Towers.
Är du en stjärna på service? Sätter du gästen i fokus och drivs av att göra det där lilla extra? Vill du vara en del av ett team som har passion för mat och dryck - där du har en möjlighet att utvecklas?
Vår restaurang Heaven 23 erbjuder en inbjudande atmosfär med milsvid utsikt över Göteborg där vi serverar mat- & vinkombinationer i hög klass och innovativa cocktails.
Restaurangen är en mötesplats för såväl Göteborgaren, affärsresenären, turisten och kompisgänget som vill uppleva mat och dryck i unik miljö. Vi har öppet hela dagen, från lunch till kväll, och stämningen går från sobert lugn till pulserande kvällar. Alla dagar i veckan!
Vi söker nu extrapersonal som kan arbeta under vår och sommar 2026 med möjlighet till förlängning efter det.
Om rollen
- Servering av mat och dryck i såväl bardel som matsal med fokus på mat- och dryckespresentationer
- Övergripande ansvar för att ge varje gäst den bästa helhetsupplevelsen
- Arbetet förläggs med nära kontakt med arbetsledare på plats
- Varierande arbetstid som schemaläggs i samråd med närmaste chef
Vem är du?
- Du brinner för service och har ett genuint mat- och dryckesintresse
- Du trivs med att arbeta i ett stort team och lära av dina kollegor
- Minst 3 års erfarenhet av servering i A la carte-restaurang
Varför skall du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänsten
Vi söker extrapersonal som kan arbeta vår och sommar 2026, med chans till förlängning efter det. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag! Startdatum enligt överenskommelse. Vid frågor vänligen kontakta Restaurant Manager Pernilla Nilsson; Pernilla.nilsson@gothiatowers.com
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
Du är anställd på Svenska Mässan Gothia Towers och kan komma att arbeta på andra avdelningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden. Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet.
