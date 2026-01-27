Infektionsavdelning 30F söker sjuksköterskestudenter till i sommar
2026-01-27
Verksamhetsområde infektionssjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På infektion vårdas vuxna patienter med svåra infektioner, smittsamma sjukdomar, tropikmedicinskasjukdomar och immunbristsjukdomar. Infektionssjukdomar har en intressant aspekt i att vi kan följa utvecklingen genom människans historia samt dess globala anknytning där man får träffa patienter både i olika åldrar och faser i livet. Vi är en akutvårdsavdelning där alla patienter kommer in via akutmottagningen eller via infektionsmottagningen. Infektionssjukvård handlar ofta om att lösa gåtor i team utifrån ett personscentrerat perspektiv.
Vi arbetar i team kring patienten och på avdelningen finns flera funktioner som stöttar i arbetet kring patienten. På avdelningen finns undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, klinikapotekare, avdelningsfarmaceut, dietist, receptionist, bemanningskoordinator, utbildningssjuksköterskor, omvårdnadsledande sjuksköterska samt kvalitetssamordnare.
Är vi rätt för dig?
Letar du efter ett roligt och utvecklande jobb? Vi kan erbjuda ett stimulerande arbete i en trevlig arbetsgrupp där du får utvecklas inom vårdyrket. Hos oss på 30F värnar vi om varandra och att arbeta i team ska vara självklart för dig.
Du är sjuksköterskestudent och har avslutat termin 4. Vi ser gärna att du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du ska även vara positiv och gilla att arbeta i team. Vi arbetar med patienten i fokus, vilket förutsätter att du har en förmåga att vara lyhörd inför de personer du har framför dig.
Din roll som omvårdnadsassistent
Som omvårdnadsassistent arbetar du tillsammans med undersköterska och sjuksköterska på ett vårdlag. Du arbetar med sedvanliga undersköterskeuppgifter i den basala omvårdnaden samt assisterar legitimerad sjuksköterska i hens arbete med den specifika omvårdnaden. Som omvårdnadsassistent arbetar du alltid under handledning av legitimerad sjuksköterska.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett sommarvikariat på heltid. Ditt vikariat kommer innebära dag, kväll och helgtjänstgöring. Du bör kunna arbeta 7 veckor hos oss inklusive introduktion.
Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till fortsatt timanställning under hösten. För sjuksköterskestudenter finns även möjlighet att få studielön under termin 6.
Vi erbjuder en teoretisk och praktisk introduktion så att du ska känna dig trygg i din roll.
Biträdande Avdelningschef Malin Hållinder, 018-611 56 09, malin.hallinder@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Sandra Egegren, 018-617 00 38, sandra.egegren@akademiska.se
Avdelningschef Ellen Tiusanen, 018-611 43 15, ellen.tiusanen@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
