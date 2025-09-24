Industrisupport söker CNC-operatörer i Örebroregionen
2025-09-24
Söker du jobb eller vill byta, men inte funnit en utannonserad tjänst som passar dig just nu? Då kan du anmäla ditt intresse här.
Den här annonsen är lite annorlunda, vi på Industrisupport är ständigt på jakt efter CNC-operatörer till flera av våra kundföretag i Värmland. Vi jobbar aktivt med inkomna spontanansökningar och förebyggande intervjuer, hur kan vi hjälpa dig? Vi har kundföretag där de söker personal, med lång erfarenhet, där du kan få en ny utmaning eller är du ny inom CNC, alla är välkomna att söka! Urval och intervjuer kan ske löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Arbetsuppgifter
Hur gör jag för att skicka in en intresseanmälan?
1.Klicka på "Sök jobbet" för att komma till ansökningsformuläret
2. Skapa ett konto, fyll din profil med information och bifoga ditt CV
3. Sök de tjänster som du är intresserad av eller skicka in en spontanansökanProfil
Här söker vi dig med erfarenhet från arbeta med CNC. Viktigt för oss är att du som söker har god samarbetsförmåga och lagkänsla där alla tillsammans har en stark vilja att alltid bidra med sitt bästa för att uppnå produktionsmål.
Vi ser att du är arbetsvillig, positiv och fokuserad på ditt arbete. Vidare är du även ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Det här uppdraget är en hyrrekrytering och om allt fungerar som det ska är uppdraget tänkt att leda till en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9525345