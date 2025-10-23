Industrisäljare med känsla för teknik och sociala medier Gigasense AB
Plats: Åkersberga
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Vill du kombinera din tekniska förståelse med ett starkt säljdriv - och samtidigt bygga Gigasense varumärke genom moderna säljkanaler? Vi söker en industrisäljare som vill vara med och utveckla vår affär och skapa långsiktiga kundrelationer inom svensk och internationell industri.
Om rollen
Som industrisäljare på Gigasense blir du en nyckelspelare i vårt säljteam, som består av en innesäljare, en affärsutvecklare och VD. Du arbetar både med att vårda befintliga kunder och driva nykundsbearbetning. Du representerar våra kvalitativa säkerhetslösningar och mätinstrument. Hela säljteamet deltar i allt arbete, med alla marknader och agerar då och då innesälj. Mycket av säljarbetet består i att strategiskt identifiera, utbilda och motivera partners / distributörer. Exportförsäljning är omväxlande, utmanande och väldigt roligt, Vi har nöjda användare i över 40 länder.
För att passa i denna tjänst är det viktigt att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning inom industri, teknik eller liknande område.
Förstår teknik och kan omsätta kundens behov till praktiska lösningar.
Trivs i ett mindre företag med korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
Vi erbjuder
En självständig och utvecklande roll i ett svenskt teknikföretag med starkt internationellt varumärke.
Möjlighet att påverka försäljningsstrategier och marknadsföring.
Ett drivet och familjärt team där din insats gör skillnad.
Intern/extern utbildning och goda utvecklingsmöjligheter.
Kort sagt: Vi söker dig som vill sälja med både hjärta och hjärna - och som gärna använder LinkedIn lika självklart som kundmötet för att bygga affärer.
Gigasense värdegrund är "SKER"- Service Kvalitet Energi Respekt, och våra framgångsfaktorer är engagemang, inkludering och prestigelöshet. Branschen är väldigt mansdominerad. Vi ser gärna att kvinnor söker. Vi har satt målet att 30% av vårt team är kvinnor.
Känner du igen dig i allt detta, skicka en ansökan redan idag till info@gigasense.se
Märk ansökan "Industrisäljare". Har du frågor, ring vår växel 08-540 839 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@gigasense.se Arbetsgivarens referens
