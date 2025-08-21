Industrins framtid behöver dig - bli Produktionspersonal nära Borås!
Nr.1 Personalpartner AB / Montörsjobb / Borås Visa alla montörsjobb i Borås
2025-08-21
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
AI och robotar är coolt, men de klarar sig inte utan dig. Vi söker dig som vill vara med på resan mot framtidens industri. Här finns möjligheten att växa, lära sig nytt och påverka på riktigt. Kom med och skapa nästa kapitel i din karriär!Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Till våra kundföretag som är verksamma inom fordon-, metall-, trä-, plast- och textilindustrin söker vi nu fler Produktionsmedarbetare.
Vi söker bland annat:
• Montörer
• Svetsare
• Maskinoperatörer
• Lagerarbetare
• Truckförare
Arbetstid: Dagtid eller skiftarbete.
Placeringsort: Borås med omnejd
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har någon form av industri- eller lagerbakgrund. Exempelvis har du arbetat med tekniska arbeten sedan innan, alternativt gått en teknisk eller praktisk utbildning. Du har inget emot att arbeta fysiskt med kroppen.
Krav: Körkort och bil
Meriterande: Truckkort A+B
Gillar du exempelvis att skruva och meka på fritiden ses det som en fördel. Som person är du noggrann och engagerad i ditt arbete samt nyfiken på att lära dig nytt. Du är noggrann och ansvarsfull och förstår vikten av att ha en hög kvalitetsnivå på det som ska tillverkas. Vidare är du en trevlig kollega som bidrar med positiv inställning på din arbetsplats.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Matilda Granström matilda.g@firstpersonal.se Jobbnummer
9468687