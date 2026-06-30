Industrimontör till M&R Mekan & Konstruktion
Professionals Nord Norra Norrland AB / Svetsarjobb / Skellefteå Visa alla svetsarjobb i Skellefteå
2026-06-30
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M&R Mekan & Konstruktion är ett Skellefteåbaserat företag inom verkstadsindustrin som erbjuder helhetslösningar inom mekanisk tillverkning, byggnadssmide, konstruktion och montage. Företaget arbetar med både mindre specialprojekt och större industrilösningar och hjälper kunder hela vägen – från idé och konstruktion till färdig installation. Med fokus på kvalitet, flexibilitet och nära kundsamarbeten har M&R Mekan & Konstruktion etablerat sig som en pålitlig partner inom industrin.
Vill du bli en del av ett företag där yrkesstolthet, kvalitet och gemenskap genomsyrar hela verksamheten? Drivs du av varierande arbetsdagar, praktiskt arbete och möjligheten att vara med och skapa lösningar som gör skillnad för kunder inom industrin? Då kan detta vara rollen för dig.
Hos M&R Mekan & Konstruktion får du chansen att arbeta i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Här möts du av ett engagerat team, spännande projekt och stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Företaget präglas av en familjär kultur med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett starkt fokus på samarbete.
Nu söker vi på Professionals Nord fler engagerade medarbetare till M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå.
Information om tjänsten
M&R Mekan & Konstruktion är ett Skellefteåbaserat industriföretag med fokus på skräddarsydda helhetslösningar inom mekanisk verkstad, byggnadssmide, konstruktion och montage. Företaget arbetar med allt från mindre specialprojekt till större industrilösningar och har byggt upp ett starkt varumärke genom kvalitet, flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
I rollen som industrimontör får du arbeta brett inom tillverkning, montage och verkstadsarbete. Arbetet sker främst i verkstaden men även ute hos kund vid montage och installationer, framför allt lokalt inom Skellefteåområdet.
Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor i ett sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och säkerhet är viktiga delar av vardagen. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag-fredag. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan bland annat innebära:
Montage och mekaniskt verkstadsarbete
Ritningsläsning och tillverkning utifrån underlag
Svetsning och bearbetning av olika stålmaterial
Installation och montage ute hos kund
Reparation, anpassning och förbättringsarbete
Arbete med både större och mindre industriprojekt
Vi söker dig som
För att trivas i rollen tror vi att du är en praktiskt lagd person som gillar varierande arbetsuppgifter och har ett lösningsorienterat synsätt. Du är ansvarstagande, flexibel och uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från industri, verkstad eller montagearbete
God vana av ritningsläsning
Erfarenhet av svetsning eller mekaniskt arbete
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Svetslicenser
Erfarenhet av heta arbeten
Truck- eller traverskort
Erfarenhet av hydraulik och pneumatik
Erfarenhet av mobila arbetsplattformar eller fallskydd
Engelska i tal och skrift
Samtliga kandidater i slutskedet kommer att genomgå bakgrundskontroll.
Varför M&R Mekan & Konstruktion?
Hos M&R Mekan & Konstruktion får du möjlighet att bli en del av ett företag där idéer uppskattas och där medarbetarna är en viktig del av verksamhetens framgång. Här erbjuds du:
Varierande och utvecklande arbetsdagar
Möjlighet att arbeta med många olika typer av projekt
Korta beslutsvägar och familjär företagskultur
Ett stabilt och sammansvetsat team med hög kompetens
Möjlighet att utvecklas inom flera områden i verksamheten
Företaget arbetar efter ledordet "Från idé till helhet" och värdesätter kvalitet, flexibilitet och gott samarbete i varje projekt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Skellefteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://mrmekan.se/
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
9984711