Industrimontör sökes till kund i Landskrona
Konsultia AB / VVS-jobb / Landskrona Visa alla vvs-jobb i Landskrona
2026-02-13
Om kundföretaget
Vår kund i Landskrona är en internationell aktör inom energisektorn som utvecklar och tillverkar avancerade kylsystem för högspännings- och industri lösningar. Produktionen omfattar hela kedjan från konstruktion och bearbetning till montering, testning och leverans av både mindre komponenter och större system.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi söker en rutinerad industrimontör för arbete med projektbaserad montering av större kylsystem. Rollen innebär installation och montering av rörsystem samt tillhörande komponenter på befintliga balkramar. Du behöver ha god förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar samt förstå process- och flödesscheman. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet inom industrimontage, rörinstallation eller arbete med kyl-, energi- eller processanläggningar. Du erbjuds en utvecklande arbetsmiljö med högt arbetstempo, nära samarbete och stark laganda.Profil
Som person ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten, med ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att hitta lösningar när utmaningar dyker upp. Du är ansvarsfull, villig att lära dig nya moment och har en stark vilja att utvecklas i rollen. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som bidrar med engagemang och en positiv inställning till teamet.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med maskiner i produktion
• Erfarenhet utav ritningsläsning
• Utbildning inom industri
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Truckkort och traverskort
Övrig information
För frågor vänligen kontakta emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
