Industrimekaniker till kundföretag i Lessebo kommun
2025-10-06
INDUSTRIMEKANIKER TILL KUNDFÖRETAG I LESSEBO KOMMUN
Till vårt trevliga kundföretag i Lessebo kommun söker vi en utvecklingsbar och tekniskt intresserad industrimekaniker! Tjänsten ska tillsättas i närtid och är som klippt och skuren för dig som brinner för mekaniskt underhållsarbete där både mekanik, hydraulik och elektronik ingår!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som Industrimekaniker blir du en viktig del av UH-teamet som tillsammans arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll av utrustning i företagets produktionsanläggning. Främst kommer du att arbeta med avhjälpande underhåll, som länken mellan produktion och underhåll.
Tjänsten är förlagd till dagtid men kan komma att justeras till 2-skift.
Arbetsuppgifterna består i att driva det löpande underhållsarbetet där du hanterar såväl mekanik som el och elektronik. Rollen är varierande där du får både klura och utmana dig själv och kollegorna. Du ingår i ett kompetent team men planerar, driver och slutför dina arbetsuppgifter på egen hand.
Är du en nyfiken och lösningsorienterad person som har en bred kompetens när det kommer till underhåll, service och reparationsarbete? Då kanske vi har den perfekta rollen för dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har någon form av verkstadsteknisk utbildning, allra helst inom underhåll, service eller mekanik.
Utöver din utbildning har du god förståelse för maskiner och produktionsutrustning samt mycket goda kunskaper inom förebyggande underhåll, service och reparationsarbete.
Vi ser gärna att du har kunskap inom ett eller fler av nedanstående områden: El
Elektronik
Maskinbearbetning
Mekanik
Svetsning
Ritningsläsning
Som person är du ansvarsfull och engagerad, du är mån om att leverera med god kvalitet och trivs med att kombinera grupparbete med enskilt arbete. Vi ser gärna att du kommer med idéer och förslag och bidrar med en hög arbetsmoral och glädje bland dina kollegor.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
OM TJÄNSTEN
Uppdraget är en direktrekrytering till vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Direktanställning till kund Kontakt
Johan Andersson johan.andersson@eterni.se Jobbnummer
9542959