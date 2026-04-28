Industrimedarbetare till kund inom tillverkningsindustrin
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker industrimedarbetare till både pågående och kommande uppdrag hos vår kund i Piteå. Arbetsuppgifterna kan variera och omfatta flera olika moment beroende på avdelning. Tjänsterna innebär arbete inom logistik eller produktion, där noggrannhet, ansvarstagande och en stark känsla för kvalitet är avgörande.
På logistikavdelningen utför man arbetsuppgifter som truckkörning, godshantering samt packning och sortering av komponenter. Inom produktionen ansvarar man för att ställa in, övervaka, underhålla och felsöka produktionsutrustning. Arbetet omfattar även att säkerställa hög produktkvalitet genom att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. Traverskörning är också en del av arbetsuppgifterna.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning, men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstiderna är förlagda på skiftgång. Vanligt förekommande skiftformer är 3-skift, 4-skift och 5-skift. Dagtid kan även förekomma, exempelvis under upplärningsperioden.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för industrin. Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål, men har också förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter värderas högt, liksom din vilja att utvecklas och lära nytt. Dessutom behärskar du svenska väl i både tal och skrift.
Personlig lämplighet väger tungt, men vi ser särskilt positivt på om du har:
Erfarenhet av arbete inom produktion eller industri.
Utbildning/erfarenhet inom el, hantverk, CNC, svets eller likvärdiga områden.
Truck- och/eller traverskort.
Vana vid att köra truck (A2-4, B1-2).
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Vi uppskattar din förståelse!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
