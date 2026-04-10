Industrimedarbetare till kund i Landskrona
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Har du tidigare erfarenhet av industri- eller lagerarbete, exempelvis som montör eller truckförare? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker industrimedarbetare till både pågående och kommande uppdrag hos vår kund i Landskrona. Arbetsuppgifterna kan variera och omfatta flera olika moment beroende på avdelning. Tjänsterna innebär arbete inom logistik och/eller produktion, där god flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Godsmottagning och registrering av material
Plock och pack av gods i olika storlekar
Inventering och säkerställande av korrekta lagersaldon
Montering av rörsystem enligt ritning
Truck- och traverskörning
Daglig dokumentation och uppföljning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning, och för rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetstiderna är förlagda till dagtid.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och har ett genuint intresse för industrin. Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål, men har också förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter värderas högt, liksom din vilja att utvecklas och lära nytt.
Vi ser särskilt positivt på om du har tidigare erfarenhet av truckkörning, arbete i SAP (eller annat WMS-system), samt vana av montering och ritningsläsning. Fördelaktigt med montagevana av rostfria rör, pumpar och vvx.
Krav för rollen:
Några års erfarenhet från industri- och/eller lagerarbete.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Truck- och/eller traverskort.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer 9848521
9848521