Industrimedarbetare till fordonsindustri i Olofström
2026-04-20
VÅRT ERBJUDANDE På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
Har du erfarenhet av både robotsvets och pressning? Vill du arbeta hos en av de stora aktörerna inom fordonsindustrin? Då har Job&Talent tjänsten för dig!
Vi söker nu drivna och tekniskt intresserade industrimedarbetare för ett spännande uppdrag hos vår kund i Olofström. Här blir du en viktig del av ett produktionsteam där kvalitet och säkerhet står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Som industrimedarbetare kommer du att arbeta i en modern produktionsmiljö präglad av högt tempo och teknisk precision. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Övervakning och drift av robotsvetsstationer.
Arbete vid presslinjer.
Löpande kvalitetskontroller av producerade detaljer.
Materialhantering med truck.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet: Tidigare arbete med både robotsvets och press.
Behörighet: Giltigt truckkort (A- och B-behörighet).
Språk: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna följa instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Meriterande: Det är ett stort plus om du har en avslutad industriutbildning eller teknisk gymnasieutbildning.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är en lagspelare med hög arbetsmoral. Du är noggrann, punktlig och trivs med att arbeta mot uppsatta produktionsmål. Eftersom arbetet sker inom fordonsindustrin värdesätter vi ett stort säkerhetstänk.
OM ANSTÄLLNINGEN
Ort: Olofström.
Arbetstider: Tvåskift (förmiddag/eftermiddag).
Anställningsform: Konsultuppdrag via Job&Talent.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
293 34 OLOFSTRÖM Arbetsplats
