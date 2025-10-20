Industrimedarbetare till ett spännande uppdrag sökes!
2025-10-20
Är du en person med hög arbetsmoral, god fysik och positiv inställning? Har du tidigare erfarenhet från industri, produktion och/eller bygg? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker dig som bor i Stenungsund med omnejd och som har arbetat inom industri, produktion eller bygg och som letar nya utmaningar. Du ska vara en person med stark arbetsmoral, som gillar att jobba i team och som har en positiv attityd. Då arbetet är inom produktion och industri kan vara fysiskt krävande är det bra att du är i god fysisk form.
Arbetstiderna kan variera beroende på uppdrag, men oftast är arbetet förlagt på dagtid - måndag till fredag 7-16.
Vem är du?
Meriterande:
• Erfarenhet av bygg, svetsning, betongarbete eller liknande
• Körkort och bil
Vi söker dig som:
• Har en stark arbetsmoral och en positiv attityd
• Är i god fysisk form, då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Trivs bra med att arbeta i team
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
