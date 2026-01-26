Industrimedarbetare/svetsare sökes till Fristad
2026-01-26
Vi söker nu engagerade medarbetare till vår kund inom industri, handtillverkning och svetsning. Har du erfarenhet av industriarbete, ritningsläsning eller maskininställningar? Då kan detta vara tjänsten för dig
Vår kund är en global ledare inom hållbara lösningar för VVS, inomhusklimat och infrastruktur. Med över 100 års erfarenhet utvecklar de innovativa produkter för att hantera och transportera vatten på ett ansvarsfullt sätt. De arbetar ständigt med förbättringar, hållbarhet och kvalitet för att skapa de bästa lösningarna för sina kunder.
I rollen som industrimedarbetare kommer du att arbeta med tillverkning, kvalitetssäkring och svetsning av produkter. Du blir en del av ett team där säkerhet, effektivitet och kvalitet är i fokus.
Beroende på tjänst kan arbetsuppgifterna inkludera:
Tillverkning av produkter enligt ritningar och specifikationer
Övervakning och justering av produktionsutrustning
Inställning och omställning av maskiner för att optimera produktionen
Kvalitetskontroller och rapportering av avvikelser
Paketering och förberedelse av produkter för leverans
Delta i säkerhets- och förbättringsarbete
Underhåll och rengöring av maskiner och arbetsplats
Svetsning av plaströr
Detta är en tjänst på heltid med start i februari.
Fast schema på antingen dagtid eller på 2-skift.
Kvalifikationer
• Förmåga att läsa och tolka ritningar
• Svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
• Truckkort (A1-4 och B1-4) + traverskortskrav för vissa tjänster
• Tidigare erfarenhet av svetsning
Meriterande:
Erfarenhet av industriellt arbete, produktion eller maskinhantering är meriterande
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom handextrudering/svetsning
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom montering av konsoler, ventiler
God förmåga att hantera diverse verktyg
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 11 (visa karta
)
513 32 FRISTAD Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9705783