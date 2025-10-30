Industrimålare/lackerare till BAE Systems i Karlskoga
2025-10-30
Vi söker nu ett flertal målare till vår kund BAE Systems Bofors i Karlskoga!
BAE Systems Bofors växer och letar efter nya kollegor.
BAE Systems Bofors AB
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar vapensystem. Företaget har ca 500 anställda, där majoriteten är placerade i Karlskoga. Företaget har ett omfattande samarbete med underleverantörer både i närområdet och i övriga Europa. De huvudsakliga produkterna som tillverkas är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Man tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. Företaget är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Industrimålning av styckdetaljer.
Slutmålning av fordon.
Slipning
Spackling
Maskering
SprutmålningKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant jobberfarenhet från målning/lackering.
Som person har du god kommunikationsförmåga, vi ställer höga krav på både samarbetsförmåga och självständigt arbete.
Du ska vara noggrann i ditt arbete och vilja ha ordning och reda runt omkring dig.
Tjänsten är på dagtid med möjlighet till flex.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Sök tjänsten omgående då urval sker löpande.
Rekryteringen görs i samarbete med Uniflex och ansvarig rekryterare är Jonas Lindskog.
