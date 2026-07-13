Industrilackerare / Industrimålare - Bli en del av ett växande bolag
Selectus Bemanning AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Södertälje Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Södertälje
2026-07-13
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Industrilackerare / Industrimålare
Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet, hållbarhet och yrkesstolthet står i fokus?
Vi söker nu en engagerad och noggrann Industrilackerare / Industrimålare till ett väletablerat företag inom industri- och återvinningsbranschen. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och hållbara lösningar står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som industrilackerare kommer du bland annat att arbeta med:
Förbehandling av metallytor genom rengöring, avfettning, slipning, maskering och vid behov blästring.
Grundmålning och slutmålning av metallkonstruktioner, containrar och industrikomponenter.
Sprutmålning med moderna färgsystem.
Applicering av 2-komponentsfärger, exempelvis epoxi- och polyuretanfärger.
Korrosionsskyddsmålning för att säkerställa hög kvalitet och lång livslängd.
Kvalitetskontroll och dokumentation av utfört arbete.
Underhåll och skötsel av målningsutrustning.
Arbete enligt gällande säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av industrimålning eller industrilackering.
Har dokumenterad erfarenhet av sprutmålning med 2-komponentsfärger, exempelvis epoxi och polyuretan.
Har god kunskap om ytbehandling och korrosionsskydd av stålkonstruktioner.
Kan läsa och följa arbetsinstruktioner samt tekniska datablad.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett högt säkerhetstänk.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande:
B-körkort
Truckkort
Traverskort
Vi erbjuder
En trygg anställning hos ett stabilt och växande företag.
Ett varierande arbete med fokus på kvalitet och yrkesskicklighet.
Moderna lokaler och professionell utrustning.
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar och god sammanhållning.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058423-2098890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB (visa karta
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151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
10001263