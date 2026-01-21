Industrijobb på heltid sökes till skiftarbete!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Processoperatörsjobb / Svedala Visa alla processoperatörsjobb i Svedala
2026-01-21
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Svedala
Vill du utvecklas inom industrin och arbeta i en modern produktionsmiljö? Vi söker dig som är engagerad och som vill arbeta deltid på skift med start omgående.
Vår kund är en större och tekniskt avancerad aktör inom industrin där säkerhet, kvalitet och lagarbete är centralt. Arbetet består främst av svetsarbete och hantering av travers (krav). Truckkort är ett krav.
Tjänsten innebär 2-skift (förmiddag och eftermiddag). Arbetet är fysiskt och kräver uthållighet samt förmåga att följa rutiner och instruktioner.
DETTA SÖKER VI
Truckkort är ett krav för att du ska vara aktuell för tjänsten. Svetserfarenhet är också ett krav. Du behöver ha behörighet A samt B. Du behöver även ha traverskort, erfarenhet av travers är meriterande men inte ett krav. Inga formella utbildningskrav finns - rätt personlighet, engagemang och arbetsvilja är viktigast. Du bör vara fysiskt uthållig och trivas med praktiskt arbete.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till kund. Låter detta som en tjänst för dig? Sök då redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ågatan (visa karta
)
233 81 SVEDALA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hilda Thor malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9697715