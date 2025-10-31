Industrielektriker till spännande bolag i Helsingborg
Temp-Team Sverige AB / Elektrikerjobb / Helsingborg Visa alla elektrikerjobb i Helsingborg
2025-10-31
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Temp-Team Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Industrielektriker och är sugen på något nytt? För kunds räkning söker vi någon som har några års erfarenhet som industrielektriker och vill arbeta på ett spännande bolag i Helsingborg!
Rollen
Som industrielektriker kommer ditt arbete främst bestå av:Utföra underhåll, reparationer och modifiering av maskiner och anläggningar
Felsökning
Felanmälan och incidentrapportering
Delta i nya installationer och driftsättningar
Inköp av elektriska instrument, utrustning och tillbehör
Du erbjuds ett spännande och fartfyllt jobb med goda utvecklingsmöjligheter där du blir en del av ett företag under stark utveckling.Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad, med en stor nyfikenhet till att utvecklas i din roll. Din målmedvetenhet och din prestigelösa framtoning gör dig till en samarbetsorienterad kollega, som snabbt hittar lösningar på problem som dyker upp.Utbildning med elektrikercertifikat och viss arbetslivserfarenhet som industrielektriker krävs
Kunskaper av att läsa och förstå el ritningar och kopplingsschema
Kännedom för elektriskt underhåll och reparation av elektriska system och utrustning
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal som i skrift
Bra att veta
Heltid, med start omgående.Arbetstider: dagtid 07:00-15:30.För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter och du får värdefulla meriter i en unik arbetsmiljö.
Intresserad?
Är du industrielektrikern vi söker? Skicka in din ansökan snarast då vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johan Friberg jof@temp-team.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420) Arbetsplats
Temp-Team avd. Malmö Kontakt
Johan Friberg jof@temp-team.se Jobbnummer
9583660