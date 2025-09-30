Industrielektriker till Smurfit Westrock i Eslöv
Är du industrielektriker med erfarenhet av elinstallationer samt processutrustning som PLC och drivsystem? Då är det kanske dig vi söker till vår fabrik i Eslöv. Som industrielektriker jobbar du över hela fabriksområdet. Du kommer vara en del av elavdelningen som ansvarar för att förbättra och underhålla vår processutrustning och elanläggning. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vi är inne i en expansiv och spännande fas i vår fabrik i Eslöv, och söker därmed en industrielektriker för arbete på tvåskift. Arbetet innebär reparations-, installations- och underhållsarbeten inom el. Verksamheten har hög automatiseringsgrad varvid erfarenhet av felsökning av PLC-utrustning och drivsystem är önskvärt. Främst ser vi erfarenhet inom Siemens PLC som meriterande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Reparation och tillsyn av elektrisk utrustning
Felavhjälpning inom processutrustning
Förebyggande underhåll av elanläggning
Bidrag inom projekt
Din Profil
Du har teoretisk kompetens motsvarande minst gymnasieskolans elprogram. För att trivas i rollen bör du vara van vid att ta egna initiativ, inneha en bred teknisk erfarenhet, och vara en duktig problemlösare. Vi tror även att du är prestigelös och serviceinriktad. Jobbet är väldigt omväxlande och kräver mycket ansvar och flexibilitet samt en god förmåga att planera sitt arbete, men det innebär även en hel del arbete i grupp. Därför är det viktigt att du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Vi tror även att du har en god social förmåga och trivs med daglig kundkontakt.
Vidare är det viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från industrin. Ett krav för att få anställning på Smurfit Westrock är att man i samband med anställning kan uppvisa negativt alkohol- och drogtest.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en plats i en världsledande koncern med hög miljömedvetenhet och en stark drivkraft att ständigt utveckla vår verksamhet. Hos oss erbjuds du möjligheter och utmaningar för att utvecklas både professionellt och som person. På Smurfit Westrock är vi övertygade om att människan är den viktigaste resursen i organisationen och arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats där våra medarbetare trivs och mår bra. Därför erbjuder vi bland annat 3 000 kronor i friskvårdsbidrag, subventionerad massage, tillgång till gym på arbetsplatsen samt har företagssköterska på plats en gång i veckan.
Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-11-02. Tillträde efter överenskommelse.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta underhållschef Sabahudin Islamovic på 0413-680 27 eller elansvarig Manuel Reich Paunovic 0413-680 31. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-chef Nathalie Hedenström på nathalie.hedenstrom@smurfitwestrock.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Smurfit Westrock
Smurfit Westrock är en global ledare inom hållbara förpackningslösningar. Vi finns i 40 länder och har över 100 000 anställda. Med en passion för innovation och miljöansvar hjälper vi våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda skräddarsydda, återvinningsbara förpackningar som skyddar och stärker deras varumärken. Med vår omfattande expertis och närvaro över hela världen, strävar vi alltid efter att skapa värde genom hållbara produkter och processer som bidrar till en cirkulär ekonomi och en grönare framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Smurfit Westrock Jobbnummer
9534125