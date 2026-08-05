Industrielektriker till RZ ZamPart
Eterni Sweden AB / Elektrikerjobb / Karlstad Visa alla elektrikerjobb i Karlstad
2026-08-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Som Industrielektriker blir du en nyckelperson i verksamheten och arbetar med allt från förebyggande underhåll till avancerad felsökning inom underhållsverksamheten!Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu industrielektriker till vår verksamhet i Karlstad.
I rollen arbetar du med både förebyggande och avhjälpande elunderhåll för att säkerställa en hög driftsäkerhet i produktionen. Du ansvarar för felsökning, reparation och underhåll av produktionsutrustning samt deltar aktivt i förbättring- och utvecklingsarbeten inom underhållsverksamheten.
Arbetet innebär daglig tillsyn av maskiner och elektriska installationer, felsökning vid driftstörningar samt planerade underhållsinsatser. Du medverkar även vid installation och driftsättning av ny utrustning samt ansvarar för att utförda arbeten dokumenteras på ett korrekt sätt i företagets underhållssystem.
Du arbetar nära produktion, underhåll och övriga tekniska funktioner för att snabbt lösa uppkomna problem och bidra till en säker och effektiv produktionsmiljö. Hos RZ ZamPart blir du en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och ständiga förbättringar står i fokus.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som industrielektriker, underhållselektriker eller från annan liknande roll inom tillverkande industri.
Du har god kunskap inom felsökning av elektriska system, styr- och reglerteknik samt erfarenhet av underhåll av produktionsutrustning. Har du kunskap inom PLC-system och automation är det meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och strukturerad. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, har ett stort tekniskt intresse och motiveras av att lösa problem i en verksamhet där tempot stundtals är högt.
Erfarenhet av ritningsläsning, elinstallationer och arbete i underhållssystem är meriterande. Vidare är B-körkort ett krav i tjänsten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Industrielektriker är en direktrekrytering där du blir anställd av RZ ZamPart. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Andersson på anders.andersson@eterni.se
eller 073-861 72 54.
Plats: Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid måndag–fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rz Zampart AB Kontakt
Anders Andersson anders.andersson@eterni.se Jobbnummer
10023634